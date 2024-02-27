Директор футбольного клуба «Бунёдкор» Мурад Алиев ответил на вопросы журналистов о задолженности перед бразильскими игроками Ривалдо и Денилсоном, которые выступали за команду в конце 2010-х, сообщает Championat.Asia.

Напомним, дисциплинарный комитет Международной футбольной федерации (ФИФА) обязал «Бунёдкор» выплатить футболистами около 9,2 млн евро (примерно 124 млрд сумов). «Газета.uz» подробно рассказывала о финансовом разбирательстве между сторонами, которое продолжается с 2010 года.

«Мы ведём переговоры с юристами Ривалдо. Мы внесём ясность в этот вопрос. Да, вышло решение [ФИФА], мы в курсе. Постараемся достичь соглашения, чтобы добиться смягчения и избежать ущерба для клуба. Также связались с руководством Zeromax, чтобы выяснить, какой тогда была ситуация. Я думаю, что в ближайшее время, дай Бог, для „Бунёдкора“ будет правильная и хорошая новость», — сказал Мурад Алиев.

По его словам, вопрос погашения этого долга будет решать руководство клуба, то есть государственная компания «Узбекнефтегаз». Он заявил, что юристы работают над снижением суммы выплаты перед бразильскими футболистами. «Тогда контракт был подписан не с „Бунёдкором“, а с компанией Zeromax… Но с „Бунёдкором“ было дополнительное соглашение, адвокаты Ривалдо держатся за этот пункт», — заявил директор клуба.

Мурад Алиев сообщил, что интересы клуба представлял юрист из России. Он опроверг слова журналиста о том, что юристы «Бунёдкора» пропустили срок подачи апеляционной жалобы на решение ФИФА.

Представитель команды сообщил, что сумма задолженности в 9,2 млн евро составляет бюджет клуба на 2−3 года.

Клуб «Курувчи», позже сменивший название на «Бунёдкор», был создан компанией «Нефтегазмонтаж», входившая в структуру холдинга Zeromax, который обанкротился в 2010 году.

Первоначально Ривалдо подписал однолетний контракт с «Бунёдкором», с которым его познакомили «связи с Барселоной». Его годовой контракт стоил 6 млн евро после уплаты налогов (5,3 млн фунтов стерлингов) плюс сделка по правам на использование его образа, которая принесла ему 26% от некоторых других доходов, то есть за первый год он заработал около 7,1 млн фунтов стерлингов.

Тем не менее, через несколько месяцев после подписания контракта летом 2008 года он согласился продлить соглашение ещё на два года, до лета 2011 года, а также обязанности советника.

На второй год, с лета 2009 года, футболисту перестали платить зарплату. «Ему сказали, что серьёзной проблемы нет, а только проблема с денежными потоками, и хотя это казалось необычным, он не считал, что есть повод для беспокойства», — рассказал его адвокат.

К июлю 2010 года Ривалдо решил обратиться в суд, примерно в то же время компания Zeromax обанкротилась. Футболист оценил свои потери в 16 млн евро. По его словам, он намерен добиваться, чтобы ему выплатили хотя бы часть этой суммы.