Правоохранительные органы Узбекистана выявили связь бывшего хокима Гулистанского района к незаконной продаже земельного участка за 300 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности.

Два человека (1964 и 1976 годов рождения) из Гулистана вступили в сговор и обещали гражданину, который хочет заняться предпринимательством, через своих знакомых должностных лиц добиться выделения 38 соток земли из резерва хокимията Гулистанского района. Они также заявили, что оформят необходимые документы для строительства на этом участке многоэтажного жилого дома. За это они потребовали 300 тысяч долларов (примерно по 8000 долларов за сотку), говорится в сообщении.





Сотрудники Управления СГБ по Сырдарьинской области ис Управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали их в Гулистане при получении аванса в 50 тысяч долларов.

Во время доследственной проверки выяснилось, что бывший хоким Гулистанского района, работавший на этой должности в 2018—2021 годах, также причастен к этому незаконному делу, отметили в ведомстве. По открытым данным, в эти годы хокимом района был Шавкат Гафуров.