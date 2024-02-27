На материковой части Антарктиды зарегистрировали первые случаи заражения высокопатогенным штаммом (H5N1) птичьего гриппа, пишет Reuters. Это представляет потенциальный риск для колоний сотни тысяч пингвинов, обитающих в южном регионе материка.

Вирус был обнаружен аргентинскими учёными у двух мёртвых птиц-поморников недалеко от научно-исследовательской базы «Примавера» в конце прошлой недели.

Крупнейшая вспышка H5N1 началась в 2021 году и с тех пор стала причиной гибели миллионов диких птиц, отмечает The Guardian. Инфекция распространилась на все континенты, кроме Океании.

Птичий грипп достиг антарктического региона в октябре 2023 года, тогда его выявили на субантарктических островах, которые находятся примерно в 1600 км от континента.

Сначала учёные фиксировали вирус у таких птиц, как чайки, поморники и крачки, однако со временем болезнь распространилась на альбатросов, пингвинов и глупышей. Позднее инфекция добралась и до млекопитающих Антарктики, что привело к массовой гибели морских слонов и морских котиков. В декабре был подтверждён первый случай смерти белого медведя от H5N1.

Исследователи отмечают, что пингвины гнездятся близко друг к другу и проникновение вируса в колонии птиц может привести к быстрому распространению заболевания. «Боюсь, что [вирус], вероятно, передастся пингвинам. Поморники живут довольно близко, поэтому возможностей для передачи много», — подчеркнул Антонио Альками, эксперт Высшего совета по научным исследованиям Испании.

Предыдущие вспышки в Южной Африке, Чили и Аргентине показали, что пингвины восприимчивы к вирусу. С тех пор, как H5N1 зафиксировали в Южной Америке, от этой болезни погибли более 500 тысяч морских птиц, включая пингвинов, пеликанов и олушей.