Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев на заседании совета по образованию в Чирчике 27 февраля предложил образовательным учреждениям в регионе выйти с инициативой «Школа без телефона».

Глава администрации раскритиковал использование телефонов в школе на заседании областного Кенгаша по образованию в Чирчике и заявил, что по согласованию с родителями, учащимся и учителям необходимо запретить пользоваться телефонами на территории школы.

«Если вы на днях видели в соцсетях [новость], что в странах Центральной Азии запретили использование телефонов на территории школ. На днях это запретили в Казахстане. Это касается и учителей во время занятий. Запретили проносить телефоны на территории школ… Вы ждёте, чтобы государство приняло закон по этому вопросу», — сказал глава областной администрации.

По его словам, ни один руководитель школы не вышел с инициативой по отказу от использования телефонов в школах.

«Никто же не сказал, что на собрании договорился с родителями и в порядке эксперимента не пускали в школу с телефонами, в результате чего за 11 месяцев на столько-то выросло число детей, читающих книги, настолько повысилась успеваемость. Большинство директоров не справляются с управлением коллектива. Почему директора, которые справляются, не выступили с такой инициативой?» — заявил он, предложив в первую очередь запретить использование телефонов для учителей, которые благодаря этому будут меньше подвергаться стрессу, а спрос к психологам уменьшится.

Зойир Мирзаев сообщил, что школа, который выступит с инициативой «Школа без телефона» по согласованию с родителями, получит 300 млн сумов в виде поощрения.

В 2023 году в Ташкентской области 139 школьников совершили 122 преступлений, из них 44 — ученики 9-го класса, 34 — ученики 10-го класса, а ещё 29−30% — ученики 11-го класса.

Он сообщил о росте преступности среди школьников в Ангрене (с 2 до 11 случаев), Бекабаде (с 3 до 9), Букинском (с 4 до 8), Аккурганском (с 1 до 4), Чиназском (с 2 до 6) районах.

«Нужно сделать выводы. Никто не даст гарантии, что „в моей школе не будет преступности“. Пока в руках есть такая напасть как телефон, всё может произойти. Вы даёте предложения о том, что эти телефоны портят учеников. Случайно телефоны не испортили и нас? Нас тоже портят», — сказал он.

Он также сообщил, что в начальных классах на родительские собрания вместо родителей приходят братья и сёстры учеников, которые учатся в старших классах.