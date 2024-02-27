Парламент Венгрии одобрил 26 февраля заявку Швеции на вступление в НАТО. «За» проголосовали 188 депутатов, «против» — шесть, сообщает BBC News.

Теперь одобренную заявку должен подписать президент Венгрии, после чего Швеции будет отправлено официальное приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу. Обычно этот процесс длится несколько дней.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Стокгольм с присоединением к альянсу. «Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее», — написал он в X (Twitter).

Венгрия стала последнй страной НАТО, одобрившей заявку Швеции. По правилам НАТО, вступление в альянс новых стран возможно только с согласия всех его членов. В конце января своё согласие на присоединение Швеции к альянсу дал парламент Турции — этому предшествовали многие месяцы обсуждений и ряд уступок шведских властей Анкаре.

Как пишет Reuters, голосование венгерского парламента последовало за визитом премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Будапешт, по итогам которого две страны подписали соглашение о поставках оружия.

«Швеция оставляет позади 200 лет нейтралитета и военного неприсоединения. Мы вступаем в НАТО, чтобы ещё лучше защитить то, чем мы являемся, и всё, во что мы верим. Мы защищаем нашу свободу, нашу демократию и наши ценности вместе с другими», — заявил Кристерссон.