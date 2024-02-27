В Байсунском районе Сурхандарьинской области от отравления угарным газом скончалась семья из пяти человек, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

25 февраля примерно в 10:30 в доме в махалле Дуоба были обнаружены тела 43-летнего мужчины, 11-летнего мальчика и двух девочек — 8 и 6 лет.

Его 38-летняя супруга и 16-летняя дочь были госпитализированы в реанимацию районного медобъединения, однако девочка, несмотря на оказанную помощь, 27 февраля скончалась.

Районная прокуратура проводит доследственные действия.