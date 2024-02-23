Требования по выдаче населению кредитов ужесточаются с 1 июля
С 1 июля в Узбекистане ужесточаются требования по выдаче населению кредитов — за счёт введения показателя долговой нагрузки. Банки должны будут отказывать в займах, если заёмщик направляет на погашение долга 60% своих доходов. С 1 января 2025 года этот показатель будет снижен до 50%.
На выходных в Узбекистане ожидаются дождь и снег
В выходные дни почти во всех регионах Узбекистана пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Местами возможен туман и гололедица, а также усиление ветра до 15−18 м/с.
Учеников школы в Навои массово постригли в спортзале. Детский омбудсман осудила «абсолютно недопустимые» действия
В школе №2 в Навои мальчиков собрали в спортзале и постригли им волосы предположительно по инициативе директора школы. Начальник управления МДШО и детский омбудсман заявили, что такое отношение к детям недопустимо. В Нацгвардии утверждают, что их сотрудники пытались остановить процесс.
Экопартия направила депутатский запрос в правительство и генпрокурору о выбросах Ташкентской ТЭС в атмосферу
Рабочая группа из депутатов, прокуроров и экологов по итогам посещения Ташкентской ТЭС рекомендовала установить на станции фильтры для очистки выбросов. Экопартия призвала Минэнерго принять эти меры, а также направила депутатский запрос о выбросах предприятия в Кабмин и Генпрокуратуру.
Страны Центральной Азии в скором времени могут столкнуться с ростом дисбаланса спроса и предложения газа — ВБ
Регион Европы и Центральной Азии может преодолеть зависимость от газа и угля и к 2040 году вывести из эксплуатации 90% угольных электростанций. Однако для этого следует отказаться от субсидий на ископаемое топливо, ввести субсидии на ВИЭ и повысить тарифы на выбросы углерода, говорится в докладе ВБ.
У крупнейшего газохранилища в Узбекистане «Газли» сменился учредитель. Что известно о проекте?
Российский «Форус» передал контрольную долю (60%) в СП Gazli Gas Storage компании Daxon Holdings из Гонконга, о которой в интернете практически нет информации. Она будет управлять крупнейшим газохранилищем Узбекистана «Газли»,
Что Узбекистан покажет на Биеннале дизайна в Дохе
Изделия ручной работы из коллекции Государственного музея прикладного искусства покажут на Биеннале дизайна Doha Design в Катаре. Проект Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads представит Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Показываем наши экспонаты.
Почти треть газовых заправок возобновила работу, ограничения по электроэнергии сохраняются — Минэнерго
В четверг в Узбекистане немного снизилось производство электроэнергии, при этом выросли поставки из Туркменистана. Тем не менее, в стране сохраняются ограничения на подачу электричества в часы пик, заявили в Минэнерго. Сообщается о возобновлении работы почти трети всех газовых заправок.
На границе Узбекистана и Таджикистана открыли два гидропоста для контроля трансграничных вод
Вдоль Северного и Большого Ферганских каналов установлены трансграничные гидропосты «Патар» и «Сарвак». Они позволят проводить более точные измерения расхода воды на полив Узбекистаном и Таджикистаном. Проект реализован при поддержке инициативы Blue Peace Central Asia правительства Швейцарии.
Мавлюда Юсупова возглавила Международный исследовательский институт «Шёлковый путь»
Профессор, доктор архитектуры Мавлюда Юсупова назначена директором Международного исследовательского института «Шёлковый путь» при Международном университете туризма и культурного наследия «Шёлковый путь» в Самарканде.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (24 и 25 февраля)
Пять кинопремьер, ярмарки, концерты и спектакли, творческие мастер-классы и квизы, выставки и детские мероприятия, а также другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
В мире
Южная Корея повысила уровень угрозы здравоохранению из-за забастовки врачей
Власти Южной Кореи впервые подняли до «серьёзного» уровень угрозы общественному здравоохранению из-за забастовки врачей, которые протестуют против увеличения квот в медвузы. Крупным больницам пришлось отменить до 50% операций, их часы работы продлены.
Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ «практически заморожено» из-за того, что организация не выполнила свои обязательства в отношении Еревана. Пашинян также заявил, что нападение Азербайджана на Армению «весьма вероятно» и пожаловался на «пропаганду Москвы».
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России
Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине российского вторжения в Украину. В него вошли 106 физлиц и 88 предприятий, среди которых есть компании из Китая, Казахстана и Турции.
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