С 1 июля в Узбекистане ужесточаются требования по выдаче населению кредитов — за счёт введения показателя долговой нагрузки. Банки должны будут отказывать в займах, если заёмщик направляет на погашение долга 60% своих доходов. С 1 января 2025 года этот показатель будет снижен до 50%.

В выходные дни почти во всех регионах Узбекистана пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Местами возможен туман и гололедица, а также усиление ветра до 15−18 м/с.

В школе №2 в Навои мальчиков собрали в спортзале и постригли им волосы предположительно по инициативе директора школы. Начальник управления МДШО и детский омбудсман заявили, что такое отношение к детям недопустимо. В Нацгвардии утверждают, что их сотрудники пытались остановить процесс.

Рабочая группа из депутатов, прокуроров и экологов по итогам посещения Ташкентской ТЭС рекомендовала установить на станции фильтры для очистки выбросов. Экопартия призвала Минэнерго принять эти меры, а также направила депутатский запрос о выбросах предприятия в Кабмин и Генпрокуратуру.

Регион Европы и Центральной Азии может преодолеть зависимость от газа и угля и к 2040 году вывести из эксплуатации 90% угольных электростанций. Однако для этого следует отказаться от субсидий на ископаемое топливо, ввести субсидии на ВИЭ и повысить тарифы на выбросы углерода, говорится в докладе ВБ.

Российский «Форус» передал контрольную долю (60%) в СП Gazli Gas Storage компании Daxon Holdings из Гонконга, о которой в интернете практически нет информации. Она будет управлять крупнейшим газохранилищем Узбекистана «Газли», т. е. иметь влияние на энергетический баланс хранения газа в стране.

Изделия ручной работы из коллекции Государственного музея прикладного искусства покажут на Биеннале дизайна Doha Design в Катаре. Проект Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads представит Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Показываем наши экспонаты.

В четверг в Узбекистане немного снизилось производство электроэнергии, при этом выросли поставки из Туркменистана. Тем не менее, в стране сохраняются ограничения на подачу электричества в часы пик, заявили в Минэнерго. Сообщается о возобновлении работы почти трети всех газовых заправок.

Вдоль Северного и Большого Ферганских каналов установлены трансграничные гидропосты «Патар» и «Сарвак». Они позволят проводить более точные измерения расхода воды на полив Узбекистаном и Таджикистаном. Проект реализован при поддержке инициативы Blue Peace Central Asia правительства Швейцарии.

Профессор, доктор архитектуры Мавлюда Юсупова назначена директором Международного исследовательского института «Шёлковый путь» при Международном университете туризма и культурного наследия «Шёлковый путь» в Самарканде.

Пять кинопремьер, ярмарки, концерты и спектакли, творческие мастер-классы и квизы, выставки и детские мероприятия, а также другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

В мире

Власти Южной Кореи впервые подняли до «серьёзного» уровень угрозы общественному здравоохранению из-за забастовки врачей, которые протестуют против увеличения квот в медвузы. Крупным больницам пришлось отменить до 50% операций, их часы работы продлены.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ «практически заморожено» из-за того, что организация не выполнила свои обязательства в отношении Еревана. Пашинян также заявил, что нападение Азербайджана на Армению «весьма вероятно» и пожаловался на «пропаганду Москвы».

Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине российского вторжения в Украину. В него вошли 106 физлиц и 88 предприятий, среди которых есть компании из Китая, Казахстана и Турции.

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