Мавлюда Аминжановна Юсупова назначена на должность директора Международного исследовательского института «Шёлковый путь» при Международном университете туризма и культурного наследия «Шёлковый путь» в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по туризму.

Мавлюда Юсупова родилась 7 мая 1957 года в городе Чиназе Ташкентской области. Окончила Ташкентский политехнический институт и аспирантуру института искусствознания. Доктор архитектуры, профессор.

В разные годы работала старшим архитектором в Институте реставрации памятников архитектуры, младшим научным сотрудником Института искусствознания, заместителем директора по научной работе и директором этого института.

До настоящего времени была заведующей отдела «Архитектуры» Института искусствознания.

Международный университет туризма и культурного наследия был

«Газета.uz» публиковала статью Мавлюды Юсуповой «Остановить разрушение архитектурного наследия» о состоянии архитектурных памятников и реставрационного дела в Узбекистане, а также её колонку о плагиате в науке.

Международный университет туризма «Шёлковый путь» по подготовке кадров в сфере международного туризма был открыт согласно постановлению президента Узбекистана от 2018 года. В 2021 году глава государства подписал постановление о преобразовании вуза в Международный университет туризма и культурного наследия «Шёлковый путь».