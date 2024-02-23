Министр водного хозяйства Узбекистана и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана 23 февраля открыли два гидропоста вдоль трансграничных Большого Ферганского канала и Северного Ферганского канала, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Швейцарии в Узбекистане.

Отмечается, что открытие гидропостов стало возможным благодаря инициативе Blue Peace Central Asia правительства Швейцарии. Эта инициатива была запущена в 2017 году в ответ на острую потребность в трансграничном подходе к управлению водными ресурсами региона.

В рамках проекта были созданы двусторонние рамки для совместной реабилитации и эксплуатации трансграничных гидропостов «Патар» и «Сарвак», технического обслуживания оборудования, а также обмена и использования полученных данных между странами.

Северный и Большой Ферганские каналы принимают воду из верховьев реки Сырдарья и самотёком доставляют её на орошение сельскохозяйственных угодий сначала в Узбекистане, а затем в Таджикистане.

«В отсутствие надёжных систем измерения воды сложно управлять трансграничными водными ресурсами и контролировать соблюдение лимитов водозабора. Как и во многих других реки, в бассейне Сырдарьи отсутствует правильно функционирующая автоматизированная система управления», — говорится в сообщении. Прежде расход воды измерялся устаревшими гидропостами, расположенными по обе стороны границы вдоль каналов. Собранные данные были ненадёжными, а станции по обе стороны границы часто показывали разные результаты измерений, отметили в посольстве.

Открытие гидропостов состоялось в рамках шестого заседания узбекско-таджикской рабочей группы по комплексному использованию водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, в ходе которого две страны также подписали протокол, обязующийся автоматизировать учёт и данные о расходах с двух станций в режиме реального времени будут передаваться в Таджикистан и Узбекистан.

«Автоматизация учёта и передачи Таджикистану и Узбекистану в режиме реального времени данных по расходам воды на гидропостах „Патар“ и „Сарват“ обеспечит более эффективное управление водными ресурсами на трансграничных каналах, повысит доверие между сторонами путём обеспечения получения оперативной и достоверной информации», — отметил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистан Далер Джума.

Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев подчеркнул: «Несмотря на достигнутые успехи, наши страны имеют большой потенциал для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию трансграничных водных ресурсов».

Для Швейцарии открытие станций знаменует собой важный шаг вперёд в региональном сотрудничестве, говорится в сообщении.

«Это уникальное мероприятие демонстрирует политическую волю и тесное трансграничное сотрудничество Таджикистана и Узбекистана. В рамках второго этапа инициативы Blue Peace, который начнётся в сентябре этого года, мы хотели бы предоставить хорошие возможности для расширения аналогичной деятельности в других областях со всеми соседями Таджикистана», — подчеркнула директор Швейцарское бюро по сотрудничеству в Таджикистане Саломе Штайб.

«С ростом потребности и уменьшением доступности воды трансграничное сотрудничество становится более важным, чем когда-либо, — добавила руководитель отдела сотрудничества и Швейцарского регионального водного центра посольства Швейцарии в Узбекистане Рахель Бёшь. — Эти совместные гидрометрические станции имеют ключевое значение, поскольку мы не можем управлять тем, что не измеряем».

В сообщении отмечается, что Швейцария почти 20 лет оказывает поддержку Таджикистану и Узбекистану в процессах водной реформы с использованием подхода интегрированного управления водными ресурсами на национальном уровне. Кроме того, Blue Peace Central Asia помогает устанавливать стандарты регионального сотрудничества, чтобы обеспечить водную безопасность для всего населения Центральной Азии.