Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что членство страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «заморожено», передаёт «Арменпресс».

«Я считаю, что ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности в отношении Армении, в частности, в 2021, 2022 годах, и это не могло пройти без последствий. И следствием этого является то, что мы практически, по сути, заморозили наше участие в ОДКБ», — заявил Пашинян (цитата «Арменпресс»).

Отвечая на вопрос журналиста о российской военной базе в Армении, Пашинян сказал, что российская военная база находится в Армении не в рамках ОДКБ.

«Это совершенно иная договорно-правовая плоскость, и у нас не было повода обращаться к этой плоскости», — добавил он.

В Секретариате ОДКБ заявили, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало. Там предположили, что Пашинян, по всей видимости, говорил о неучастии в мероприятиях, которые проводятся организацией.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, в прошлом году Армения отказалась участвовать в совместных учениях ОДКБ, а Пашинян не поехал на саммит организации в Минск в ноябре прошлого года.

В ноябре 2022 года Пашинян также отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку в ней не было «политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении» со стороны организации.

Ранее Ереван неоднократно критиковал ОДКБ за невыполнение своих обязательств и отсутствие помощи в ходе конфликтов Армении и Азербайджана.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь. Организация была создана в 2002 году на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

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