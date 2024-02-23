Депутаты фракции Экологической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса направили депутатский запрос о соблюдении норм выбросов в атмосферу Ташкентской тепловой электростанцией, сообщила пресс-служба партии.

Депутатский запрос адресован Кабинету министров Узбекистана, генеральному прокурору, министру энергетики и министру экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Экопартия также сообщила, что её члены в составе рабочей группы вместе с другими депутатами Законодательной палаты, а также представителями Минэкологии и Генпрокуратуры ранее посетили Ташкентскую ТЭС в связи с многочисленными публикациями о том, что предприятие в процессе производства энергии допускает загрязняющие воздух Ташкента выбросы.





Рабочая группа установила, что для бесперебойного обеспечения столицы электричеством и тепловой энергией Ташкентская ТЭС использует мазут. Кроме того, её оборудование для производства электроэнергии устарело. На предприятии также есть потребность в технологиях, предотвращающих выброс вредных веществ в атмосферу.

По итогам изучения рабочая группа дала следующие рекомендации:

внедрение автоматических систем отбора проб и анализа выбросов предприятия в атмосферу;

установка стационарных наблюдательных постов вокруг Ташкентской ТЭС для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

установка на станции фильтров, снижающих загрязнение атмосферного воздуха;

проведение капитального ремонта бассейна первичной очистки воды, загрязнённой нефтепродуктами, на станции в связи с его износом.





Экопартия обратилась к Минэнерго с просьбой принять меры по внедрению этих предложений и рекомендаций в производственный процесс Ташкентской ТЭС.

Напомним, в январе Минэкологии проверило Ташкентскую тепловую электростанцию на предмет вредных выбросов в воздух и почву. Установленный ущерб оценен в 1 млрд сумов.