Депутаты фракции Экологической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса направили депутатский запрос о соблюдении норм выбросов в атмосферу Ташкентской тепловой электростанцией, сообщила пресс-служба партии.
Депутатский запрос адресован Кабинету министров Узбекистана, генеральному прокурору, министру энергетики и министру экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Экопартия также сообщила, что её члены в составе рабочей группы вместе с другими депутатами Законодательной палаты, а также представителями Минэкологии и Генпрокуратуры ранее посетили Ташкентскую ТЭС в связи с многочисленными публикациями о том, что предприятие в процессе производства энергии допускает загрязняющие воздух Ташкента выбросы.
Рабочая группа установила, что для бесперебойного обеспечения столицы электричеством и тепловой энергией Ташкентская ТЭС использует мазут. Кроме того, её оборудование для производства электроэнергии устарело. На предприятии также есть потребность в технологиях, предотвращающих выброс вредных веществ в атмосферу.
По итогам изучения рабочая группа дала следующие рекомендации:
- внедрение автоматических систем отбора проб и анализа выбросов предприятия в атмосферу;
- установка стационарных наблюдательных постов вокруг Ташкентской ТЭС для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха;
- установка на станции фильтров, снижающих загрязнение атмосферного воздуха;
- проведение капитального ремонта бассейна первичной очистки воды, загрязнённой нефтепродуктами, на станции в связи с его износом.
Экопартия обратилась к Минэнерго с просьбой принять меры по внедрению этих предложений и рекомендаций в производственный процесс Ташкентской ТЭС.
Напомним, в январе Минэкологии проверило Ташкентскую тепловую электростанцию на предмет вредных выбросов в воздух и почву. Установленный ущерб оценен в 1 млрд сумов.