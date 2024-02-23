Куда пойти на выходных
в Ташкенте,
24 и 25 февраля
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте,
24 и 25 февраля
Пять кинопремьер, ярмарки, концерты и спектакли, творческие мастер-классы и квизы, выставки и детские мероприятия, а также другие события предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Пять кинопремьер, ярмарки, концерты и спектакли, творческие мастер-классы и квизы, выставки и детские мероприятия, а также другие события предстоящих выходных.

Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в календаре на сайте.
Кино

«Идеальные друзья»

комедия

«Девушка Миллера»

драма, комедия

«SuperАлиби 2»

комедия

«Сезон охоты. Суперкоманда»

приключения, мультфильм, семейный

«Нечисть»

ужасы

Кинопоказы в киноклубе «На крыше»

Десять оттенков Джона Уика или фильмы для тех, кто любит стильный экшен
8 фильмов с необычным взглядом на мир
10 лучших фильмов о боевых искусствах
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Город
Катки Ташкента с актуальными ценами

Urban Market — Ramadan Bazaar

«Восточный базар» в ТРЦ Samarqand Darvoza

Концерты

Концерт Юлдуз Усмановой

Музыкальное шоу «12 мюзиклов»

Концерт Лолы Астановой

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Выставки

Выставка, посвященная творчеству скульптора Константина Брынкушь

Выставка, посвященная исследованию узбекского языка

Коллективная выставка узбекских художников Be love

Театры

I love you, but

«Пушкин. Последние дни»

«Счастливчик»

«Аромат любви»

«Играем Стриндберга»

«Светофор»

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Знания

Мастер-классы Yourtime.yourlife

Тематические игры квиза «Смузи»

Лекция «Неочевидные смыслы "Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки"»

«Коллажная встреча» в 139 Documentary Center

Гончарный мастер-класс в Human House

Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке

Дети

Детские шоу в Penta Zone

Интерактивные шоу в СРЦ Parus

Детские развлекательные программы в Jungle Family Club

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Скидки

Скидки в Redtag

Акция «2+1» в Flo

Акция в Selfie

Вечеринки

Fabis

Bla Bla Bar

Maqom Bar

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