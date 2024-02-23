«Идеальные друзья»
«Девушка Миллера»
драма, комедия
«SuperАлиби 2»
«Сезон охоты. Суперкоманда»
приключения, мультфильм, семейный
«Нечисть»
Кинопоказы в киноклубе «На крыше»
Urban Market — Ramadan Bazaar
«Восточный базар» в ТРЦ Samarqand Darvoza
Концерт Юлдуз Усмановой
Музыкальное шоу «12 мюзиклов»
Концерт Лолы Астановой
Выставка, посвященная творчеству скульптора Константина Брынкушь
Выставка, посвященная исследованию узбекского языка
Коллективная выставка узбекских художников Be love
I love you, but
«Пушкин. Последние дни»
«Счастливчик»
«Аромат любви»
«Играем Стриндберга»
«Светофор»
Мастер-классы Yourtime.yourlife
Тематические игры квиза «Смузи»
Лекция «Неочевидные смыслы "Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки"»
«Коллажная встреча» в 139 Documentary Center
Гончарный мастер-класс в Human House
Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке
Детские шоу в Penta Zone
Интерактивные шоу в СРЦ Parus
Детские развлекательные программы в Jungle Family Club
Скидки в Redtag
Акция «2+1» в Flo
Акция в Selfie
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