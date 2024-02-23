С 24 по 28 февраля в столице Катара, Дохе, пройдёт Doha Design — Биеннале дизайна. Местом действия станет городской дизайн-квартал в районе Мушейреб.

Международное событие, которое проходит раз в два года, появилось по инициативе Ведомства музеев Катара и его главы — дочери эмира Катара, Аль-Маясса Аль-Тани.

Биеннале представляет собой платформу для обмена местным, региональным и глобальным опытом в области дизайна. Концентрируется проект прежде всего на регионах Ближнего Востока и Северной Африки — более 100 участников представляют именно страны MENA: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн, Израиль, Марокко, Тунис и другие.

Приглашение на биеннале получили и известные международные дизайнеры: Бён Хун Чой (Южная Корея), Йорис Лаарман (Нидерланды) и другие.

Уличная мебель авторства Йориса Лаармана в штаб-квартире Nike. Фото: Instagram.

В рамках Doha Design они создадут арт-объекты, которые станут частью грандиозной коллекции городских произведений современного искусства, где уже значатся работы авторства американского скульптора-минималиста Ричарда Серры, британского художника Демиэна Хёрста и других мировых звёзд.

Серия из 14 скульптур «Чудесное путешествие» художника Дэмиэна Хёрста в Дохе. Фото: Qatar Museums / YouTube.

В числе международных участников и Узбекистан, который на биеннале представляет Фонд развития культуры и искусства. Участие ведомства не ограничивается презентацией на выставке национальных ремесленнических традиций и их современных интерпретаций. Фонд является одним из стратегических партнёров Биеннале дизайна в Дохе.

Экспонаты из коллекции Государственного музея искусств Узбекистана. Фото: Фонд развития культуры и искусства.

«Это сотрудничество поможет реализовать одну из важнейших задач, которая стоит перед Биеннале — дать посетителям широкий обзор творческого потенциала дизайнеров из Ближнего Востока и Северной Африки. Наша цель — представить дизайн как удивительное сочетание наследия и инноваций», — сообщает фонд со ссылкой на Её Превосходительство Аль-Маясса Аль-Тани.

Достижению цели биеннале, слоганом которой стала фраза Celebrating design excellence («Празднуем совершенство дизайна»), служит проект Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads («Ремесло Узбекистана: Традиции в нитях»). К созданию современного выставочного дизайна Фонд развития культуры и искусства привлёк студию Shepherd из Бахрейна.

Ковёр из коллекции Государственного музея искусств Узбекистана. Фото: Фонд развития культуры и искусства.

«Наш выставочный проект является гармоничным соединением культурных традиций и ремесленного наследия Узбекистана с инновационными подходами, которые позволят посетителям увидеть Узбекистан под новым углом — как страну, бережно хранящую свои исторические корни, одновременно с внедрением и использованием самых передовых технологий», — отмечает Гаянэ Умерова, председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В национальной экспозиции, которая развернётся в культурном центре M7, будет представлено 49 изделий ручной работы из дерева и текстиля. Главный объект — современная вариация топчана — является результатом коллаборации ливанского дизайнера Нады Дебс и мастера из Узбекистана — резчика по дереву Сирожиддина Рахматиллаева. Фотографии экспонатов появятся после открытия выставки. Экспозиция будет открыта для посетителей до 30 марта.

Фонд также примет участие в публичной дискуссии «Создание будущего: исследование пересечения ремесла и дизайна для создания будущего». Спикеры обсудят эволюцию ремёсел и их воздействие на общество, культуру и экономику. Цель дискуссии — найти новые подходы к внедрению дизайна в государственную политику и стратегии национального развития стран.