Совет ЕС в преддверии второй годовщины российского вторжения в Украину утвердил 13-й пакет санкций против России.

«Сегодня мы ещё больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несёт ответственность за незаконную депортацию украинских детей», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Ограничения введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Помимо этого, санкции направлены на тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи, а также ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей.

В общей сложности санкции Евросоюза сейчас распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц.

ЕС ввёл более жёсткие экспортные ограничения против 27 организаций, напрямую поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. Некоторые из этих компаний расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие — российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и снабжением компонентов для ВПК России, говорится в заявлении.

Также ЕС расширил список запрещённых товаров, которые «могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны». В него, в частности, вошли компоненты для разработки и производства беспилотников.

Кроме того, власти ЕС ввели ограничения на экспорт товаров, которые «способствуют укреплению промышленного потенциала России», таких как электрические трансформаторы.