С 1 июля для банков Узбекистана ужесточаются требования по выдаче населению кредитов. Постановление об этом 21 февраля подписал председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Регулятор вводит показатель долговой нагрузки населения, который рассчитывается через соотношение средних выплат по кредиту к среднемесячному доходу заемщика.

Показатель долговой нагрузки — доля среднемесячного дохода заёмщика за вычетом налогов, которая необходима для осуществления контрактных платежей по обслуживанию всех имеющихся у него кредитов и займов. Низкое значение ПДН указывает на то, что баланс доходов и расходов заёмщика позволит своевременно обслуживать имеющиеся кредиты. Высокий уровень говорит о чрезмерной закредитованности, то есть заёмщик вынужден каждый месяц тратить существенную часть дохода на обслуживание задолженности.

Сейчас в Узбекистане требование по долговой нагрузке применяется только к микрозаймам и составляет 50%. С 1 июля 2024 года при выдаче всех кредитов (в том числе микрозаймов) кредиторы будут обязаны следить за тем, чтобы долговая нагрузка их клиентов не превышала 60%. То есть банки будут отказывать в кредитах, если заёмщик тратит на их выплату 60% от своих доходов (по итогам первой половины 2023 года на выплату автокредитов заёмщики в среднем тратили 69% доходов, на ипотеку — 46%). С 1 января 2025 года этот показатель будет снижен до 50%.

При этом будут и исключения по долговой нагрузке. В частности, банк сможет выделять кредиты (микрозаймы) без учёта долговой нагрузки заёмщика до 15% своего кредитного портфеля. Глава Департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ Санжар Носиров объяснял, что это исключение направлено на то, чтобы не ограничивать доступность кредитов.

Путём введения расчёта долговой нагрузки в разрезе всех кредитов регулятор намерен достичь легализации доходов населения, поощрения кредитования заёмщиков, легализовавших свои доходы, формализации оценки неформальных доходов и привлечения банков к ответственному кредитованию.

При расчёте доходов будет учитываться информация:

о зарплате;

о размере пенсии;

о накопленных пенсионных взносах;

о доходах, поступивших на банковские счета;

об уплаченных налогах;

о процентах, дивидендах, доходах от сдачи недвижимости в аренду;

отражающая регулярный доход заёмщика, полученный в течение последних 6 месяцев.

При расчёте платежей будут учитываться:

полная стоимость кредита (микрозайма);

проценты;

другие платежи, известные на момент заключения договора.

Заёмщиками считаются сам заёмщик, созаёмщик и поручитель. Кроме того, если срок кредита превышает 36 месяцев, при расчёте среднемесячных платежей определяется сумма, поделённая на 36 месяцев, а при выдаче ипотечных кредитов — 180 месяцев (вместо ранее анонсированных 120 месяцев).

В Центробанке заявляли, что не ожидают замедления темпов кредитования населения из-за предлагаемых ограничений.

Санжар Носиров отмечал: Мы должны быть осторожны, когда говорим о приостановке кредитования. Причина в том, что имеющиеся [кредитные] ресурсы нужно куда-то направить. Кредитование внезапно не останавливается. Могут измениться направления [кредитования] или ужесточиться требования к заёмщикам. Мы стремимся к тому, чтобы банк не кредитовал заёмщиков, которые не смогут вернуть кредит. Однако нам трудно сказать, что кредитование [из-за новых требований] напрямую уменьшится".

«Газета.uz» ранее рассказывала о предпосылках, которые привели к вводимым ограничениям.