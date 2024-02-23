В Узбекистане 22 февраля возобновила работу почти треть всех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которые были закрыты с 17 февраля, сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

В четверг в Узбекистане было произведено 244,2 млн кВт·ч электроэнергии, что меньше, чем в предыдущие дни (21 февраля — 246,8 млн, 20 февраля — 246,6 млн, 19 февраля — 243,9 млн). Для её производства на тепловых электростанциях было использовано 42,3 миллиона кубометров природного газа (в предыдущие дни — 41,9, 41,7 и 41,3 млн соответственно), 21 тысяча тонн угля (23,5, 24,8 и 25,6 тысячи) и 11,4 тысячи тонн мазута (12, 12,6 и 12,1 тысячи).

Кроме того, из Туркменистана было импортировано на 13% больше электроэнергии — 22,5 млн против 20 млн кВт·ч электроэнергии днём ранее (в два предыдущих дня — 20,1 млн и 20,6 млн). Потребителям по стране поставлено чуть меньше электроэнергии, чем в среду, — 240,2 млн кВт·ч электроэнергии (240,9 млн, 239,1 млн и 236,2 млн).

В пиковые часы вводились ограничения на подачу электроэнергии до 550 МВт (в предыдущие четыре дня — до 500, 550, 550 и 400 МВт), что связано с падением давления газа и увеличением в несколько раз потребности в электричестве.

До стабилизации ситуации в пятницу, 23 февраля, в часы пик также могут быть введены некоторые ограничения, предупредили в министерстве.

Давление газа в магистральных газопроводах приблизилось к норме, его потребление составило 154,6 млн кубометров, как и в предыдущий день.

С 22 февраля поэтапно начали сниматься ограничения на работу метановых заправок в стране. Через 481 (из 1517) метановую заправку в Узбекистане было поставлено 3,24 млн кубометров газа (днём ранее — 2,6 млн) для населения и социальных объектов. «Газета.uz» попросила Минэнерго поделиться информацией о газовых заправках, возобновивших работу, в разрезе районов и областей, а также графике их работы (ранее говорилось о времени работы с 8:00 до 15:00), но пока не получила информацию.

«Узбекнефтегаз» поставил 4332 тонны бензина на автозаправки, что меньше, чем в предыдущие дни (4501 и 4756). На бирже также реализовано 3439 тонн из 8415 тонн выставленного на продажу бензина и 1281 из 2100 тонн дизельного топлива.

При возникновении проблем с электроснабжением потребителей просят обращаться по короткому номеру 1154, а также по 71−207−23−76 или в Telegram (@het_admin), а для решения проблем с газоснабжением — по номерам 1104, 104, 71−202−11−04, по вопросам поставок угля — 78−148−30−03 и 71−244−38.

В конце ноября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказывал, как планируется покрывать возможный дефицит энергоресурсов этой зимой. Среди мер — использование мазута для выработки энергии, перевод крупных предприятий на ночной режим работы, сокращение подачи газа на заправки и другое.

«Газета.uz» ранее изучала, как Узбекистан из экспортёра газа превратился в импортёра.