Южная Корея впервые повысила уровень угрозы общественному здравоохранению до самого высокого — «серьёзного» — на фоне продолжающейся забастовки врачей, передаёт Yonhap.

За последние дни более 8500 врачей-стажёров (ординаторов и интернов) в Южной Корее подали заявления об уходе, протестуя против плана правительства увеличить квоты приёма в медицинские вузы. Власти указывают на дефицит кадров в сельской местности, однако медики считают, что такое решение поставит под угрозу качество образования и услуг. Всего в стране насчитывается около 13 тысяч врачей-ординаторов и интернов.

Как отмечает агентство, забастовка начала влиять на работу системы здравоохранения страны. Крупным больницам пришлось отменить до 50% операций, а также отказать пациентам, обращающимся за неотложной помощью.

Правительство объявило, что продлит время работы всех государственных медицинских учреждений в будние дни. Кроме того, пациенты смогут получить консультации в выходные и праздничные дни.

Власти также намерены облегчить найм медперсонала, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестёр, которые продолжают работать.

Несмотря на предупреждения властей о возможном уголовном преследовании, бастующие медики отказываются возвращаться на работу. Корейская медицинская ассоциация, представляющая интересы врачей, запланировала масштабные митинги в Сеуле, которые пройдут на этой неделе и в начале марта.