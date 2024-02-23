Всемирный банк 22 февраля опубликовал новый доклад «Достижение углеродной нейтральности к 2060 году: устойчивое энергетическое будущее стран Европы и Центральной Азии», сообщила пресс-служба банка.

Доклад намечает пути перехода к возобновляемой энергетике и преодоления зависимости от ископаемых видов топлива для европейских и центральноазиатских стран с формирующимся рынком.

В нем представлен анализ, который может помочь правительствам развивающихся стран региона в определении первоочередных мер экономической политики и инвестиций, необходимых для перевода энергосистем на безуглеродные виды топлива к 2060 году для удержания роста среднемировой температуры на уровне ниже 2 градусов Цельсия.

Центральная Азия — крупный нетто-экспортёр газа, прежде всего, в Китай. Стремительно растущий спрос на всей территории этого субрегиона в сочетании со стагнацией добычи газа (особенно в Казахстане и Узбекистане) ограничивает его способность одновременно выполнять экспортные обязательства перед Китаем и удовлетворять внутренний пиковый спрос в зимний период.

«„Газовый союз“, создание которого Россия предложила Казахстану и Узбекистану, может улучшить баланс спроса и предложения природного газа в Центральной Азии. Однако здесь есть факторы неопределённости, связанные с плачевным состоянием трубопроводной инфраструктуры этих стран, построенной ещё в советское время, и надёжностью поставок российского газа», — отметили в ВБ.

Заменить уголь в Казахстане и ликвидировать наметившийся разрыв между спросом и предложением в Узбекистане, а также удовлетворить растущий спрос на всей территории Центральной Азии можно за счёт активизации региональной торговли газом в Центральной Азии и увеличения объёмов импорта газа из Туркменистана, говорится в докладе.

«Наш доклад выходит в очень тревожное время — после крупнейшего за всю историю кризиса предложения на рынках газа и пугающего повышения глобальной температуры, превысившего исторические среднегодовые показатели более чем на 1,5 градуса Цельсия», — отметил региональный директор Всемирного банка по вопросам инфраструктуры в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) Чарльз Кормье.

«Проведённый анализ определяет для стран Европы и Центральной Азии наименее затратные способы выполнения глобальных обязательств, принятых на COP-28. Как показывают результаты нашего моделирования, доля экологически чистых источников энергии в этом регионе может увеличиться с 9% на сегодняшний день до 75% к 2060 году. Это станет возможным только в том случае, если страны возьмут на себя твёрдые обязательства и осуществят адресные меры и инвестиции», — подчеркнул он.

Только девять стран ЕЦА поставили цель перехода к углеродной нейтральности, причём лишь пять из них — Армения, Болгария, Хорватия, Кыргызстан и Румыния — планируют её достижение к 2050, и одна страна, Турция, — к 2053 году. Казахстан, Россия и Украина установили более отдалённый срок — 2060 год. Ещё 14 стран пока не приняли национальных обязательств по достижению нулевого баланса выбросов.

Как отмечается в докладе, для достижения углеродной нейтральности к 2060 году энергосистемы на всей территории региона ЕЦА должны достичь нулевого баланса выбросов к 2040 году, коммерческие здания — к 2050 году, жилые дома — к 2055 году. Промышленности и транспорту — секторам, где выбросы сократить труднее, — вероятно, даже в 2060 году придётся использовать технологии удаления углерода (например, улавливание и хранение углерода) для декарбонизации.

По мнению аналитиков ВБ, потребление газа в регионе ЕЦА, возможно, уже достигло своего пика и, согласно разработанному Всемирным банком сценарию достижения углеродной нейтральности, может сократиться до 16% от общего объёма предложения первичных энергоресурсов; при этом потребление нефти, вероятно, достигнет пика к 2035 году.

По заключению авторов доклада, регион может преодолеть зависимость от угля и к 2040 году постепенно вывести из эксплуатации 90% угольных электростанций, работающих на лигните, однако отказу от использования угля мешают широко распространённые неадресные субсидии.

«Сохранение субсидий на ископаемые виды топлива — а в ряде стран этого региона они относятся к одним из крупнейших в мире — может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность региона, затормозить построение устойчивого энергетического будущего, стимулировать расточительное энергопотребление и отвлечь средства, необходимые для важнейших инвестиций в повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии», — отмечается в докладе.

Для достижения сценария «Углеродная нейтральность-2060» необходимы инвестиции в объёме 4,7 трлн долларов (3,9% регионального ВВП), и бóльшую часть этих средств предоставит частный сектор. По сравнению с траекторией развития, предусматривающей использование ископаемых видов топлива, объем дополнительных инвестиций, необходимых для энергетического перехода, составляет 872 млрд долларов.

«Этот регион обладает богатыми природными ресурсами, и у каждой страны есть возможности для значительного увеличения инвестиций в собственные источники возобновляемой энергии — будь то солнце, ветер, геотермальная энергия, биоэнергия или „зелёный“ водород, — что будет способствовать повышению энергетической безопасности. В докладе не только намечен путь к реализации этой концепции, но и продемонстрированы ощутимые выгоды энергетического перехода и его потенциал в области создания рабочих мест», — отметила менеджер Департамента глобальной практики в области энергетики и добычи полезных ископаемых Всемирного банка — руководитель группы по региону Европы и Центральной Азии Стефани Гилл.

Согласно оценкам авторов доклада, в условиях продолжающегося глобального сокращения числа рабочих мест, связанных с ископаемыми видами топлива, энергетический переход может обеспечить этому региону значительный рост занятости в секторе возобновляемой энергетики: примерно с 200 тысяч рабочих мест в настоящее время до более чем 900 тысяч рабочих мест к 2040 году (в основном, это работы по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования).

В докладе подчёркивается нереализованный потенциал региона в сфере генерации солнечной и ветровой энергии. Несмотря на то, что доля возобновляемых источников энергии увеличилась с 2,4% в 2010 году до уровня, слегка превышающего 10% на сегодняшний день, они по-прежнему используются недостаточно интенсивно.

Расширение масштабов использования этих ресурсов ВБ рассматривает как главную стратегию диверсификации структуры энергобаланса, а также повышения безопасности и стрессоустойчивости энергосистем.

«С помощью субсидий [на возобновляемые источники энергии] и повышения тарифов на выбросы углерода необходимо добиться значительного прогресса в развитии новых и менее освоенных технологий, таких как производство и использование водорода и удаление углерода», — предлагается в докладе.

Доклад «Достижение углеродной нейтральности к 2060 году» — первый из серии публикаций Всемирного банка, призванных помочь странам региона Европы и Центральной Азии в определении имеющихся альтернатив на начальном этапе энергетического перехода. В последующих докладах будут представлены более подробная информация о том, как страны могут преодолеть барьеры, препятствующие расширению масштабов внедрения возобновляемых источников энергии, и анализ экономических выгод энергетического перехода.

В докладе рассматриваются страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики региона Европы и Центральной Азии: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Казахстан, Косово, Kыргызстан, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан.