В типовой договор электроснабжения ожидается внесение поправок. Они позволят населению и предпринимателям Узбекистана через суд требовать возмещения ущерба, возникшего из-за перебоев в поставках электроэнергии или отключения без причины.

В текущем году должен начаться процесс получения международного кредитного рейтинга для Uzbekistan Airways и её выхода на IPO. Ускорение трансформации государственных предприятий в сфере авиации обсуждались на презентации у президента Узбекистана.

Президенту представили три программы в сфере IT. Zero Risk направлена на привлечение в регионы экспортёров IT-услуг. Local to Global поможет IT-компаниям выйти на мировой рынок. Проект «цифровой инклюзивности» обучит молодёжь, женщин и лиц с инвалидностью навыкам в сфере IT.

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани и предложил провести соревнования 2026 года в Узбекистане.

Президент Узбекистана утвердил поправки в законодательство, которые приводят полномочия палат парламента в соответствие с обновлённой Конституцией. Среди изменений — возможность самороспуска обеих палат, новый порядок назначения премьер-министра, изменение сроков одобрения законов и другие.

Курс доллара США, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, обновил исторический максимум и превысил 12500 сумов. С начала года национальная валюта обесценилась на 1,4%.

С 22 февраля в Узбекистане начнут поэтапно снимать ограничения на работу газовых заправок, которые были закрыты 17 февраля из-за падения давления газа. При этом сохраняется вероятность ограничений на подачу электроэнергии в часы пик.

Агентство США по международному развитию запустило пятилетний проект «Все дети успешны». Этот проект поможет сделать школьное образование, учебные материалы и навыки педагогов в Узбекистане более инклюзивными. Концепция проекта — «Все учителя могут обучать всех детей».

Перед второй годовщиной вторжения России в Украину в Ташкенте показали документальный фильм об эвакуации украинских беженцев «In the Rearview». Его снял польский режиссёр, который за несколько месяцев вывез в фургоне из Украины в Польшу более 400 человек (+трейлер).

Компания Metropol Group Данияра Камилова планирует вложить 100 млн долларов в строительство 22-этажного гостиничного комплекса на «Бродвее», где ранее располагалось бывшее здание СНБ.

Председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур награждён одной из высших наград Японии — «Орденом Восходящего солнца, Золотых лучей с шейной лентой».

Депутат из Андижана Жахонгир Жиянов выявил разницу в данных по расходам управления благоустройства на 4 млрд сумов. Он сообщил, что ведомство купило три черенка почти за 2 млрд сумов, однако хоким сообщил о технической ошибке. «Никто не купит деревья за такие деньги, все боятся Бога», — сказал он.

При приватизации госкомпаний миноритарные акционеры могут продать инвестору свои акции по рыночной цене, однако цена приватизации и цена на биржевых торгах может отличаться в десятки раз не в пользу миноритариев из-за «лазейки», пишет аналитик Avesta Investment Group Малика Исмаилова.

В мире

Британские компании отправляют в Узбекистан, Кыргызстан, Грузию и Армению товары, в том числе оборудование для дронов и тяжёлую технику, которые затем переправляются в Россию, пишет Sky News. С 2022 года экспорт «высокоприоритетных товаров» из Британии в эти четыре страны вырос более чем на 500%.

Школьная форма может ограничивать подвижность детей, особенно у девочек в младших классах, показало исследование Кембриджского университета. Учёные связывают это с тем, что девочкам некомфортно участвовать в активных играх в юбках или платьях.

