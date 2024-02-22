Потребителям будут возмещать ущерб за перебои в поставке электроэнергии
В типовой договор электроснабжения ожидается внесение поправок. Они позволят населению и предпринимателям Узбекистана через суд требовать возмещения ущерба, возникшего из-за перебоев в поставках электроэнергии или отключения без причины.
Выход Uzbekistan Airways на IPO и трансформация авиаотрасли обсуждались у президента
В текущем году должен начаться процесс получения международного кредитного рейтинга для Uzbekistan Airways и её выхода на IPO. Ускорение трансформации государственных предприятий в сфере авиации обсуждались на презентации у президента Узбекистана.
В сфере IT реализуют программы Zero Risk, Local to Global и «цифровой инклюзивности»
Президенту представили три программы в сфере IT. Zero Risk направлена на привлечение в регионы экспортёров IT-услуг. Local to Global поможет IT-компаниям выйти на мировой рынок. Проект «цифровой инклюзивности» обучит молодёжь, женщин и лиц с инвалидностью навыкам в сфере IT.
Президент предложил провести «Игры будущего» 2026 года в Узбекистане
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани и предложил провести соревнования 2026 года в Узбекистане.
Президент утвердил изменение полномочий парламента
Президент Узбекистана утвердил поправки в законодательство, которые приводят полномочия палат парламента в соответствие с обновлённой Конституцией. Среди изменений — возможность самороспуска обеих палат, новый порядок назначения премьер-министра, изменение сроков одобрения законов и другие.
Официальный курс доллара к суму превысил 12500 сумов
Курс доллара США, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, обновил исторический максимум и превысил 12500 сумов. С начала года национальная валюта обесценилась на 1,4%.
Ограничения на работу газовых заправок начнут смягчать
С 22 февраля в Узбекистане начнут поэтапно снимать ограничения на работу газовых заправок, которые были закрыты 17 февраля из-за падения давления газа. При этом сохраняется вероятность ограничений на подачу электроэнергии в часы пик.
Проект «Все дети успешны» по инклюзивности школ запущен при поддержке USAID
Агентство США по международному развитию запустило пятилетний проект «Все дети успешны». Этот проект поможет сделать школьное образование, учебные материалы и навыки педагогов в Узбекистане более инклюзивными. Концепция проекта — «Все учителя могут обучать всех детей».
«Мы не имеем права поддаваться равнодушию» — посол Украины в Узбекистане
Перед второй годовщиной вторжения России в Украину в Ташкенте показали документальный фильм об эвакуации украинских беженцев «In the Rearview». Его снял польский режиссёр, который за несколько месяцев вывез в фургоне из Украины в Польшу более 400 человек (+трейлер).
Проект гостиницы на месте бывшего здания СНБ в Ташкенте оценивается в $100 млн
Компания Metropol Group Данияра Камилова планирует вложить 100 млн долларов в строительство 22-этажного гостиничного комплекса на «Бродвее», где ранее располагалось бывшее здание СНБ.
Глава Академии художеств Акмаль Нур награждён орденом Японии
Председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур награждён одной из высших наград Японии — «Орденом Восходящего солнца, Золотых лучей с шейной лентой».
«Город обмана». Депутат указал на разницу в расходах управления благоустройства в Андижане
Депутат из Андижана Жахонгир Жиянов выявил разницу в данных по расходам управления благоустройства на 4 млрд сумов. Он сообщил, что ведомство купило три черенка почти за 2 млрд сумов, однако хоким сообщил о технической ошибке. «Никто не купит деревья за такие деньги, все боятся Бога», — сказал он.
Колонка: Несовершенство законодательства о приватизации наносит ущерб миноритарным акционерам
При приватизации госкомпаний миноритарные акционеры могут продать инвестору свои акции по рыночной цене, однако цена приватизации и цена на биржевых торгах может отличаться в десятки раз не в пользу миноритариев из-за «лазейки», пишет аналитик Avesta Investment Group Малика Исмаилова.
В мире
Экспорт британских фирм идёт в Россию через Узбекистан, Кыргызстан и Армению — Sky News
Британские компании отправляют в Узбекистан, Кыргызстан, Грузию и Армению товары, в том числе оборудование для дронов и тяжёлую технику, которые затем переправляются в Россию, пишет Sky News. С 2022 года экспорт «высокоприоритетных товаров» из Британии в эти четыре страны вырос более чем на 500%.
Школьная форма может ограничивать физическую активность у детей — исследование
Школьная форма может ограничивать подвижность детей, особенно у девочек в младших классах, показало исследование Кембриджского университета. Учёные связывают это с тем, что девочкам некомфортно участвовать в активных играх в юбках или платьях.
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