Депутат Андижанского городского кенгаша Жахонгир Жиянов сообщил о завышении стоимости некоторых закупленных саженцев деревьев и выявил разницу в данных по расходам управления благоустройства города.

Он направил письма в три государственные организации, чтобы выяснить расходы управления благоустройства Андижана, и получил разные данные. Само управление в ответ на запрос сообщило, что в 2023 году потратило 52,73 млрд сумов из государственного бюджета, а отдел экономики и финансов хокимията города заявил о расходах управления на 54,66 млрд сумов. При этом отдел Службы казначейства озвучил другие данные — 56,95 млрд сумов.

Жахонгир Жиянов в своём Telegram-канале Soyadagi siyosatchilar сообщил, что данные трёх госорганизаций разнятся на сумму более 4 млрд сумов. Такая же разница была по расходам за 2022 год. «Обман продолжается в городе обмана!» — написал он.

Депутат направил письмо в прокуратуру для правовой оценки ситуации.





Кроме того, со ссылкой на данные портала товарно-сырьевой биржи (UzEx) он сообщил, что управление благоустройства Андижана купило 3 черенка декоративных растений почти за 2 млрд сумов. В частности, управление заплатило ИП «Тахиров Абдулвохид Василович» 598,7 млн сумов, ИП «Насирдинова Мухайёхон Одилжон кизи» — 698,6 млн сумов и ООО «Гуллар ва ландшафт» — 698,7 млн сумов за каждый черенок.

Депутат направил запрос в управление благоустройства о количестве высаженных деревьев и выяснил, что в ответе ведомства отсутствует информация об этих черенках. Госорган заявил, что направил на посадку деревьев в городе всего 121 млн сумов.

Хоким Андижана Гофуржон Абдурахмонов сообщил, что в 2023 году из республиканского бюджета была выделена ссуда в бюджет Андижанской области на 15 млрд сумов. Из этой суммы 2 млрд сумов были переведены в городской бюджет на покрытие долгов за посадку декоративных деревьев и цветов на центральных улицах и площадях города.

По его словам, предприниматель Абдулвохид Тахиров и компания «Гуллар ва ландшафт» посадили 5235 деревьев 83 видов на 1,99 млрд сумов, а также сезонные цветы.

Хоким указал, что в документах была техническая ошибка, что «подтвердили на бирже».

«Наш блогер Soyadagi siyosatchilar немного поторопился, говоря, что одно дерево якобы купили за 700 млн сумов. Это была техническая ошибка, мы получили подтверждение с биржи. Мы бы попросили соответствующие правоохранительные органы изучить ситуацию и дать заключение, кто виноват. У биржи можно найти информацию, сколько деревьев и за какую цену купили… Это же дискредитация хокимията города, хокимията области, государства. Никто никогда не купит деревья за такие деньги, все боятся Бога. Есть мир, есть наказание, есть закон. Наш глава государства говорит «верховенство закона — неотвратимость наказания», — сказал он.

Начальник управления благоустройства Андижана Рузивой Акбаров также заявил о технической ошибке, что можно проверить через заключённые соглашения.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что управление благоустройства через электронную систему государственных закупок (etender.uzex.uz) объявило конкурс на закупку декоративных и хвойных деревьев, а также сезонных цветов (номера лотов 243122, 24311, 243163).

В ответ на слова хокима о посадке деревьев в Андижане в 2022 году депутат опубликовал письмо прокуратуры от 30 января 2023 года, где говорится о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц управления благоустройства, которое приписало в отчёте 207 фактически не высаженных деревьев на 284,4 млн сумов.

В четверг он также опубликовал видео с саженцами цветов, которые высохли ещё до посадки. «Бюджет — это народные деньги! Владельцы этих денег имеют право требовать [объяснений]», — сказал он.

Летом прошлого года глава Министерства экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил о приписке 2 миллионов деревьев в рамках программы «Яшил макон». Кроме того, за 1,8 миллиона деревьями не были закреплены ответственные лица, а 7,3 миллиона деревьев были высажены в местах, где отсутствует возможность полива.

В феврале 2022 года президент отмечал, что все руководители в Узбекистане «привыкли к припискам». В этом контексте он упомянул вице-премьера Ачилбая Раматова и вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер (ныне советника президента) Шухрата Ганиева. «Не посадили мы [столько деревьев]. Ладно, пусть будет 50 миллионов, а не 75 миллионов, но пусть всё будет честно. Нет, обязательно и Раматов, и Ганиев привыкли говорить президенту: „Мы это выполнили“, „Есть, сделаем“», — сказал он.