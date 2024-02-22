В ознаменование второй годовщины вторжения России в Украину Делегация Европейского союза в Узбекистане, посольства Украины и Польши 22 февраля провели показ документального фильма об эвакуации украинских беженцев польскими волонтёрами. В мероприятии приняли участие послы ряда государств, представленных в Узбекистане, национальные партнёры и журналисты.

Фильм «In the Rearview» («В зеркале заднего вида», оригинальное название на польском — «Skad dokad», или «Откуда куда») снял польский кинорежиссёр Мачек Хамела. В течение шести месяцев с февраля 2022 года он вместе с другом — вторым водителем и оператором — вывозил на минивэне украинцев из фронтовых зон, в том числе непосредственно в Польшу.





Кинолента рассказывает истории людей, пострадавших от войны, вынужденных покинуть свои дома, разлучённых с близкими людьми. «Фильм даёт представление о суровых реалиях, с которыми сталкиваются те, кто живёт в эпицентре российской агрессии», — отметили в Делегации ЕС.

«Как и год назад, мы вспоминаем печальную дату начала российской агрессивной войны против Украины и выражаем непоколебимую поддержку этому европейскому государству», — сказала посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

«Неспровоцированное вторжение России в Украину нарушило глобальные продовольственные и энергетические рынки — оно вызвало шок по всему миру, затронув всех. В этом контексте ЕС, как никогда раньше, намерен расширять своё сотрудничество с Центральной Азией, включая Узбекистан», — подчеркнула глава дипмиссии.

Шарлотта Адриан и Николай Дорошенко.



Шарлотта Адриан напомнила, что ЕС продолжает поддерживать восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Украины в границах 1991 года. С тех пор Украина стала страной-кандидатом в Евросоюз и вскоре начнёт переговоры о вступлении в ЕС.

«Европейский союз будет поддерживать Украину на её европейском пути. Многие сомневались в способностях Украины, а также в решимости и единстве ЕС. Вместе мы доказали их неправоту и продолжим это делать», — заключила она.

Посол Польши в Узбекистане Радослав Грук рассказал о создании документального фильма: «Он родился из простой человеческой солидарности. В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, польский режиссёр купил фургон, поехал в Украину и стал волонтёром, доставляя украинских беженцев в безопасное место в Польше. В течение нескольких месяцев Мачеку Хамеле удалось эвакуировать более 400 человек из зоны боевых действий, задокументировав при этом их истории».

Радослав Грук.



«Фильм позволяет нам почувствовать чистые человеческие эмоции и увидеть правду о человеческих жизнях. Он показывает войну с точки зрения мирных жителей, напуганных людей, у которых отняли средства к существованию и чувство безопасности. И хотя „In the Rearview“ — преимущественно мрачный фильм, он несёт в себе надежду на лучшее будущее Украины и её героев», — сказал Радослав Грук.

«После двух лет войны недостатка в героях, таких, как изображены в фильме, нет. Люди по-прежнему покидают свои дома и по-прежнему нуждаются в нашей помощи. Давайте не будем равнодушны к их судьбе», — призвал он.

Посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко отметил, что фильм «In the Rearview» борется с безразличием к трагедии войны и украинцев, которым пришлось покинуть дома или лишиться их.

«Безразличие порождается расстоянием: для некоторых смерть и разрушение в Украине слишком далеки. Некоторые люди становятся равнодушными, потому что не могут идентифицировать себя с украинцами. Безразличие некоторых людей вызвано усталостью. Но что бы ни вызывало равнодушие, мы не имеем права ему поддаваться, мы не должны позволять другим ожесточаться, минимизировать проблему и жить нормальной жизнью. Замалчиваемые проблемы всегда растут и множатся», — подчеркнул глава дипмиссии.

«Люди, которые никогда не покидали свои дома под смертельной угрозой, посмотрите этот фильм, поставьте себя на место украинцев, спросите себя, что бы вы взяли с собой в этот спасительный автобус. Я убеждён, что этот эмоциональный опыт изменит вас, станет эмоциональной прививкой от безразличия на долгое время, а может быть, и навсегда», — сказал Николай Дорошенко.

Трейлер фильма

Несколько слов о фильме сказал и сам режиссёр Мачек Хамела в коротком видео, записанном специально для зрителей в Ташкенте. Он отметил, что не планировал снимать фильм во время волонтерства, но в процессе у него родилась идея документировать разговоры, происходившие в минивэне.

«Этот фильм в некотором смысле является свидетельством того, как выковывается братство между двумя народами, польским и украинским, перед лицом общей угрозы. И я думаю, что вы в Узбекистане понимаете это так же хорошо, как мы понимаем здесь, в Польше и в Украине. Потому что эта война направлена не только на защиту всей Восточной Европы от экзистенциальной российской угрозы, но и на то, чтобы предотвратить попытки восстановления Советского союза», — сказал режиссер.

Посол Украины Николай Дорошенко напомнил, что несмотря на поддержку партнёров, война не окончена, и для Украины по-прежнему остро стоит вопрос достаточного вооружения.

«Помощь Украине — это не благотворительность. Это инвестиции в будущий мир и международную безопасность. Выбрав неоимперскую парадигму, Россия не остановится на Украине. Если Украина потерпит неудачу, Россия будет двигаться дальше, потому что у империи нет границ, у неё есть только пределы», — подчеркнул глава дипмиссии.