Трансформация государственных предприятий Узбекистана в сфере авиации обсуждалась на презентации у президента Шавката Мирзиёева 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ускорение трансформации

На презентации были рассмотрены планы на текущий год по ускорению процессов трансформации в компаниях Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports, расширению сервиса и увеличению доходов.

В частности, должен начаться процесс получения международного кредитного рейтинга для национальной авиакомпании и её выхода на IPO (публичное размещение акций).

Аэропорты Бухары, Намангана, Ургенча и Андижана намечено передать в частное управление и модернизировать.

Количество рейсов из аэропортов Узбекистана планируется увеличить на 20%.

Напомним, указом президента от апреля 2022 года было поручено до 1 сентября 2022 года начать работу по выставлению на торги государственной доли в 51% и более в Uzbekistan Airways, в том числе путём IPO. В августе того года Агентство по управлению госактивами объявляло конкурс по отбору консалтинговых компаний по разработке стратегий приватизации Uzbekistan Airways.

На презентации говорилось о планах по сокращению расходов в авиаотрасли на 20%.

Намечено продать старые самолёты с высоким расходом топлива и закупить современные экономичные воздушные суда.

На продажу также будут выставлены неиспользуемые и нерентабельные активы.

«Существенное снижение расхода топлива будет достигнуто за счёт выбора оптимальных маршрутов полётов по 72 направлениям», — говорится в сообщении.

Президент поручил утвердить программу сокращения расходов, повысить конкурентоспособность услуг и ускорить проекты частного партнерства.

Он подчеркнул необходимость увеличения дополнительных услуг в аэропортах, развития технического обслуживания самолётов в аэропорту Навои и полного использования его потенциала.

Кроме того, обсуждались вопросы привлечения иностранных квалифицированных специалистов в государственные авиакомпании и улучшения подготовки кадров.

Нереализованный потенциал

На мероприятии говорилось, что несмотря на создание «широких возможностей для частного сектора на рынке авиауслуг», в прошлом году их объем вырос всего на 11,6%.

В стратегии развития Узбекистана до 2030 года планируется увеличить объёмы авиаперевозок в 4 раза. Для достижения этой цели годовые темпы роста в отрасли должны составлять не менее 20%, отмечалось на презентации.

Шавкат Мирзиёев вновь указал на высокие цены на авиабилеты и недостаточное количество внутренних и международных рейсов для удовлетворения имеющегося спроса.

«Основная часть полётов по-прежнему приходится на аэропорты Ташкента и Самарканда. Возможности аэропортов по обслуживанию воздушных судов и пассажиров ограничены, дополнительные услуги составляют всего лишь 7% от их общего дохода. Транзитный потенциал аэропортов Ташкента, Навои и Намангана не используется в полной мере», — сообщает пресс-служба президента.

К настоящему времени количество авиакомпаний в Узбекистане достигло 15, включая 10 частных. В прошлом году ими было приобретено 28 новых самолетов.

Количество рейсов за последние семь лет увеличилось в 2 раза. Передача аэропорта Самарканда в частное управление способствовала увеличению пассажиропотока в 4 раза — он достиг 1 миллиона пассажиров в год.