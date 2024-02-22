Проект гостиничного комплекса Radisson, который планируется построить на месте бывшего здания Службы национальной безопасности Узбекистана в Ташкенте, оценивается в 100 млн долларов. Это следует из постановления правительства о мерах по реализации инвестиционной программы Узбекистана на первый квартал 2024 года, обратила внимание «Газета.uz».

Гостиница Radisson в Ташкенте расположится на улице Сайилгох, известной как «Бродвей». Напомним, в июне 2021 года компания Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИДа Узбекистана Данияр Камилов, приватизировала бывшее здание СНБ на «Бродвее» в Ташкенте за 210 млрд сумов.

В марте 2023 года стало известно, что компания Radisson Hotel Group подписала соглашение с Metropol Group об открытии отеля премиум-класса Radisson Collection Hotel Tashkent.

Открытие отеля планируется в 2026 году. Проект станет первой гостиницей Radisson Collection в Центральной Азии. В гостиничный комплекс площадью около 130 тысяч кв. м будет входить четыре здания, «выполненных в едином архитектурном стиле». В них расположатся общественные пространства, торговые зоны, кинотеатр, офисы, апартаменты, многоуровневая подземная парковка, конференц-залы и переговорные комнаты.

В основном и самом высоком здании комплекса расположится Radisson Collection Hotel Tashkent. Это будет 22-этажное здание, выполненное в классическом стиле, площадью более 27 тысяч кв. м. Отель будет рассчитан на 164 номера, включая президентские люксы и апартаменты.

В инвестпрограмме Metropol Group указана как компания/партнёр из России, хотя зарегистрирована в феврале 2021 года в Ташкенте. Вместимость объекта составляет 860 мест. В первом квартале этого года планируется освоить 9,8 млн долларов.

Напомним, бывшее здание СНБ (ранее — КГБ), приватизированное компанией Metropol Group, начали сносить в июле 2023 года. Здание было построено в 1950-х годах. Сначала здесь была Центральная городская поликлиника МВД, затем располагался КГБ Узбекской ССР, потом — Служба национальной безопасности. В 2018 году СНБ была преобразована в Службу государственной безопасности и переехала на новое место.

Ранее мы сообщали, что азербайджанский Pasha Holding планирует построить пятизвёздочную гостиницу Ritz-Carlton в Ташкенте. Стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов.