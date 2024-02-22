В сфере информационных технологий в Узбекистане будет внедрена программа Zero Risk («Нулевой риск»), направленная на широкое привлечение в регионы организаций-экспортёров IT-услуг. Об этом говорилось на презентации у президента Шавката Мирзиёева 22 февраля, сообщила его пресс-служба.

Программа Zero Risk

Участвующим в программе предприятиям на основе рекомендации IT-парка будут предоставляться бесплатно на срок до одного года неиспользуемые государственные объекты. По истечении этого срока будет заключаться прямой договор аренды.

Кроме того, IT-парк будет предоставлять в бесплатное пользование технику и оборудование на срок до одного года.

Для развития деятельности этих предприятий также предусмотрен ряд льгот. Так, будут компенсироваться до 50% расходов участников программы на наем и повышение квалификации работников.

Шавкат Мирзиёев.

Программа Local to Global

Планируется также осуществление программы Local to Global («От локального — к глобальному») по содействию отечественным IT-компаниям в выходе на мировой рынок.

Предусматривается компенсация до 50% расходов на эти цели, в том числе на участие в международных выставках и приглашение иностранных экспертов.

Проект «цифровой инклюзивности»

Президенту также была представлена информация о проекте «цифровой инклюзивности». Как писала «Газета.uz», проект реализуется при поддержке Всемирного банка, который выделил льготный кредит в 50 млн долларов в ноябре прошлого года.

В рамках этого проекта молодёжь, женщины и лица с инвалидностью будут обучаться навыкам оказания IT-услуг.

Планируется создать 9000 рабочих мест, в том числе обеспечить занятость около 5000 женщин и лиц с инвалидностью.

В целом по итогам проекта «цифровой инклюзивности» ожидается обеспечение работой 25 тысяч человек.

В настоящее время количество резидентов IT-парка достигло 1700, в них работают 26 тысяч человек.

В Стратегии «Узбекистан-2030» предусмотрено увеличение числа резидентов до 7500, рабочих мест — до 100 тысяч, а также доведение объёма экспорта в отрасли до 5 млрд долларов.