Из Великобритании в Узбекистан, Кыргызстан, Грузию и Армению отправляются товары, включая оборудование для дронов и тяжёлую технику, которые затем переправляются в Россию, следует из анализа, проведённого телекомпанией Sky News.

«Цифры показывают, что, несмотря на резкое сокращение потока товаров в Россию после введения торговых санкций из-за её вторжения в Украину два года назад, большие объёмы чувствительных британских товаров „двойного назначения“ всё ещё попадают в Москву», — говорится в материале.

Анализ официальной торговой статистики Великобритании показывает, что с февраля 2022 года британский экспорт тяжёлой техники, электрооборудования и автомобилей в Россию упал практически до нуля, а в ряд стран-соседей РФ — от Грузии до Узбекистана — «вырос беспрецедентными темпами», отмечает Sky News.

Рост британского экспорта в Кыргызстан, Армению, Грузию и Узбекистан. Инфографика: Sky News.

Так, за последние два года экспорт из Британии в Кыргызстан вырос более чем на 1100%. В структуре экспорта преобладают тяжёлые машины и транспортные средства, которые больше нельзя отправлять напрямую в Россию.

После введения санкций Евросоюз совместно с США, Британией и Японией составили список из 45 категорий «общих высокоприоритетных товаров», которые были найдены в остатках российского оружия на полях сражений в Украине.

Согласно анализу Sky News, британский экспорт этих товаров в Узбекистан, Кыргызстан, Грузию и Армению вырос с начала войны более чем на 500%.

Главные товары, экспортируемые из Британии в Кыргызстан, Армению, Грузию и Узбекистан. Инфографика: Sky News.

«Самой большой категорией товаров, отправляемых в эти четыре страны на Кавказе и в Центральной Азии, были „части самолётов, вертолётов или беспилотных летательных аппаратов“ — другими словами, оборудование, которое можно использовать для изготовления дронов и других авиационных средств», — говорится в материале.

Всего, по оценке Sky News, британские компании экспортировали указанные товары в эти четыре страны на 6 млн фунтов стерлингов, что превышает сумму экспорта в них до начала войны.

Другие товары, отправляемые британскими экспортёрами, включают машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и радионавигационные средства, отмечает Sky News.