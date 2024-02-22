Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля принял участие в торжественной церемонии открытия первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

В мероприятии, состоявшемся в выставочном центре «Казань Экспо», участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие зарубежные гости.

Шавкат Мирзиёев поприветствовал собравшихся на узбекском языке.

«Дорогие друзья, это действительно первое такое большое мероприятие, проводимое по инициативе уважаемого президента России Путина Владимира Владимировича. Я поздравляю с первыми „Играми будущего“. И народ России я тоже поздравляю с этим большим праздником. Отдельно хочу поздравить с таким праздником народ и молодёжь Казани. В этих соревнованиях участвуют и молодёжь Узбекистана, я желаю им удачи, пусть удача сопутствует вам», — заявил он.

Глава государства после этого выступил на русском языке, пожелал успехов развитию киберспорта и выразил готовность принять «Игры будущего» в Узбекистане в 2026 году после того, как их в 2025 году проведёт Казахстан.

До этого на своих родных языках выступили президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

После церемонии президенты осмотрели тематическую выставку, где представлена информация о концепции «фиджитал-спорта», который сочетает состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

Лидеры понаблюдали за соревнованиями по киберспорту, процессом тренировок по фиджитал-футболу, ознакомились с рядом арт-объектов и стендов, рассказывающих о текущем развитии и перспективах нового направления в спорте.

После этого Шавкат Мирзиёев завершил визит и отбыл в Ташкент. В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая президента проводил раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Игры будущего» — спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. «Игры» будут проводиться с 21 февраля по 3 марта.

В турнире принимают участие почти 300 команд из более 100 стран, в том числе Узбекистана. Узбекистанцы выступят в таких видах, как фиджитал-хоккей, виртуальные велогонки, спортивное программирование.