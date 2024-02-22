В Узбекистане с 22 февраля начнут поэтапно смягчать ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

В среду, 21 февраля, в Узбекистане было произведено 246,8 млн кВт·ч электроэнергии (20 февраля — 246,6 млн, 19 февраля — 243,9 млн). Для этого на тепловых электростанциях было использовано 41,9 миллиона кубометров природного газа (в предыдущие дни — 41,7 млн и 41,3 млн соответственно), 23,5 тысячи тонн угля (24,8 и 25,6 тысячи) и 12 тысяч тонн мазута (12,6 и 12,1 тысячи).

Кроме того, из Туркменистана было импортировано 20 млн кВт·ч электроэнергии (20,1 млн и 20,6 млн). Потребителям по стране было поставлено 240,9 млн кВт·ч электроэнергии (239,1 и 236,2 млн).

В пиковые часы вводились ограничения на подачу электроэнергии до 500 МВт (в предыдущие три дня — 550, 550 и 400 МВт), что связано с падением давления газа и увеличение в несколько раз потребности в электричестве.

Пока ситуация не стабилизируется, в четверг, 22 февраля, в часы пик также могут быть введены некоторые ограничения, предупредили в министерстве.

Последствия повреждения второй высоковольтной линий электропередачи в Бухарской области, произошедшего 17 февраля, полностью ликвидированы. Напомним, из-за аварии временно приостанавливали работу 10 газоперекачивающих агрегатов.

Давление газа в магистральных газопроводах в среду было ниже обычного, но его потребление возросло с 154,5 млн до 154,6 млн кубометров.

«С сегодняшнего дня поэтапно снимаются ограничения на работу всех метановых заправок в стране по согласованию с местными хокимиятами, на основе заранее определённого графика», — говорится в сообщении.

В течение дня хокимияты, компания «Худудгазтаъминот» и Минэнерго предоставят дополнительную информацию по АГНКС, которые не работают с 17 февраля.

Через 407 (из 1517) метановых заправков в Узбекистане было поставлено 2,6 млн кубометров газа для машин медицинских учреждений, общественного транспорта и других организаций социальной сферы.

«Узбекнефтегаз» поставил 4501 тонну бензина на автозаправки, что меньше, чем днём ранее (4756). На бирже также реализовано 4276 тонн из 9110 тонн выставленного на продажу бензина и 1308 из 2100 тонн дизельного топлива.

В конце ноября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказывал, как планируется покрывать возможный дефицит энергоресурсов этой зимой. Среди мер — использование мазута для выработки энергии, перевод крупных предприятий на ночной режим работы, сокращение подачи газа на заправки и другое.

«Газета.uz» ранее изучала, как Узбекистан из экспортёра газа превратился в импортёра.