Ношение школьной формы может ограничивать активность детей, особенно девочек младшего школьного возраста. Об этом говорится в исследовании Кембриджского университета (Великобритания), опубликованном в журнале Sport and Health Science.

Учёные проанализировали данные об активности более миллиона школьников в возрасте от пяти до 17 лет из 135 стран. Они выяснили, что в странах, где введена обязательная единая школьная форма, дети двигаются меньше 60 минут в день, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Медианная доля всех школьников, достигавших рекомендации ВОЗ, в странах, где ношение формы было нормой, составила 16%. В странах, где форма была менее распространена, этот показатель составил 19,5%.

Учёные также заметили гендерный разрыв в уровнях физической активности школьников — мальчики в 1,5 раза чаще, чем девочки достигают рекомендованного ВОЗ уровня активности во всех возрастах.

Разница между мальчиками и девочками в особенности наблюдалась среди учащихся младших классов. Авторы исследования связывают это с тем, что дети младшего возраста более активны, чем ученики постарше, однако девочкам некомфортно участвовать в подвижных играх в юбках или платьях.

«Школы часто предпочитают использовать единую школьную форму по разным причинам, — отметила исследователь Мейрид Райан. — Мы не пытаемся предложить их полный запрет, а предлагаем новые доказательства, чтобы обосновать принимаемые решения. Школьные сообщества могли бы рассмотреть вопрос о том, могут ли конкретные характеристики униформы поощрять или ограничивать какие-либо возможности для физической активности в течение дня».