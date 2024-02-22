В марте 2022 года Агентству по управлению государственными активами постановлением президента Узбекистана было поручено провести инвентаризацию свыше 12 тысяч активов и объектов недвижимости и более 2000 предприятий с государственной долей.

За период с 2021 года по настоящее время произошло более 15 крупных сделок, включая реализацию таких крупных активов, как «Кызылкумцемент», «Ферганаазот», «Кукон биокимё», «Кварц», множества зерноперерабатывающих компании и т. д.

Мы отобрали несколько сделок по реализации государственной доли в акционерных обществах, информация по которым нашлась в публичном поле. Общая сумма этих сделок составила более чем 4,8 трлн сумов. Основные отрасли, где произошла приватизация — химическая промышленность, пищевая промышленность, производство стройматериалов, транспорт, зернопереработка.

Детали сделок приведены в таблице:

Наименование акционерных обществ Дата объявления результатов Сумма на дату сделки (млн сум) Доля Покупатель Qizilqumsement 01.01.2022 1 890 000 86,92% United Cement Group PLC Bektemir-Spirt Eksperimental Zavodi 31.05.2022 48 800 51,00% АО «Toshkentvino kombinati» Urganch Sharob 11.07.2022 11 500 53,94% ООО «Jayhun Ulgurji» Ohangaron Don 11.03.2023 131 000 56,80% ООО «Uchko’prik G'alla Klaster» Andijondonmahsulot 11.03.2023 58 000 51,00% ООО «Diminur Group» Farg’onaazot 17.01.2023 1 587 899 99,02% Indorama Corporation Pte. Ltd Qo’qon Biokimyo 31.01.2023 277 000 99,70% ООО «First Premium Alliance» Kvarts 13.02.2023 265 000 89,78% АО «Кувасайцемент» O’rta Osiyo Trans 16.06.2023 65 000 51,00% СП ООО «Hyper Partners» Biokimyo 21.11.2023 118 000 51,00% ООО «Mega comfort business» Dunyo-M 28.12.2023 82 200 51,80% ООО «Tegirmon House» Xovos don mahsulotlari 28.12.2023 40 000 94,20% Mustafayev S. B. G‘alla-Alteg 28.12.2023 82 000 51,00% ООО «Cotton Grain Logistics» Buxorodonmahsulotlari 28.12.2023 59 000 51,84% ООО «Buxoro Non» O‘zenergoinjiniring 29.12.2023 44 000 87,47% AО «O'zbekenergota'mir» O’zbekiston shampani 05.01.2024 72 000 51,48% ООО «Euro Pack» Buxoroneftgazparmalash 17.01.2024 39 931 51,20% -

Поскольку существенная часть сделок произошла в 2023 году, то анализировать результаты деятельности новых инвесторов пока рано или не хватает данных, так как годовые отчёты ещё не подготовлены. Но некоторые факты подметить можно. По предварительным данным за 9 месяцев 2023 года, экстраполируя их на весь год, можно увидеть падение выручки и прибыли компаний из списка, несмотря на активный рост ВВП страны. Да и общий объём дивидендных выплат существенно сократился.

При этом, нами были выбраны сделки по компаниям в форме акционерных обществ не только потому, что по ним имеется обязательство раскрытия информации, но и потому, что в каждой из этих компаний имеются миноритарные акционеры — физические и юридические лица, представленные как пенсионерами и работниками этих компаний, так и иностранными инвесторами.

Передача компании крупному новому владельцу практически неизменно приводит к существенным изменениям в её развитии — кто-то должен использовать актив для получения дополнительных кредитов, чтобы рассчитаться по сделке или привлечённому для неё фондированию, кто-то начинает активную инвестиционную программу, а значит денег на дивиденды можно не ожидать, а кто-то и вовсе начинает продавать активы и имущество ниже рыночной стоимости, передавать помещения в почти бесплатную аренду своим же компаниям и т. д.

В связи с этим законодательство Узбекистана предусматривает защиту миноритарных инвесторов, которые не могут повлиять на принимаемые решения в такой ситуации: согласно статье 40 закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», новый инвестор обязан предложить остальным миноритариям приобрести их акции по рыночной цене.

Вот тут и начинаются проблемы. Разумеется, практически никакой инвестор не хочет тратить средства на выкуп долей миноритариев. Или, как минимум, не хочет платить им реальную стоимость их имущества. К сожалению, и закон, и методы приватизации этому потворствуют.

К примеру, под рыночной стоимостью понимается рыночная котировка для компаний, чьи акции включены в листинг биржи. Но цена сделки для крупного инвестора часто существенно различается с её биржевой ценой. И это логично — ведь в процессе анализа объекта он смог получить намного больше сведений о компании, детально её проанализировал, и в целом, получает контроль над всем предприятием, а значит должна учитываться премия за контроль. На примере выделенных сделок мы видим, что цена приватизации и цена на биржевых или внебиржевых торгах может отличаться в десятки раз — всегда цена приватизации сильно выше рыночных цен. Но инвестор используют эту лазейку и могут объявлять выкуп по «рыночной», т. е. биржевой цене.

Как видно в таблице ниже, средняя разница между ценой приватизации объектов и котировками их акций на конец сентября 2023 года составила более 13 раз.

Компании Дата объявления результатов Цена за акцию в сделке Дата транзакции согласно СФ_№36/44 Цена акции на конец года/периода 2021 2022 9 М 2023 Qizilqumsement 01.01.2022 4 859 15.02.2023 6 500 3 498 2 829 Bektemir-Spirt Eksperimental Zavodi 31.05.2022 2 278 21.07.2022 515 1 000 1 653 Urganch Sharob 11.07.2022 4 298 19.09.2022 20 247 600 600 Ohangaron Don 11.03.2023 35 925 26.01.2024 5 400 5 484 14 500 Andijondonmahsulot 11.03.2023 32 493 07.07.2023 2 000 2 000 2 000 Qo’qon Biokimyo 31.01.2023 3 986 20.02.2023 3 301 5 555 5 555 Kvarts 13.02.2023 3 060 05.05.2023 4 171 3 489 1 763 O’rta Osiyo Trans 16.06.2023 174 747 07.07.2023 8 720 8 720 2 035 Biokimyo 21.11.2023 40 497 07.12.2023 48 000 44 999 34 999 Dunyo-M 28.12.2023 10 244 N/A 2 000 2 000 2 000 Xovos don mahsulotlari 28.12.2023 17 872 N/A 380 380 500 G‘alla-Alteg 28.12.2023 62 820 15.01.2024 40 000 4 000 1 500 O‘zenergoinjiniring 29.12.2023 1 012 12.02.2024 400 10 000 10 000 O’zbekiston shampani 05.01.2024 103 412 N/A 4 000 4 000 4 000 Buxoroneftgazparmalash 17.01.2024 17 145 N/A 5 000 5 000 5 000

Но это ещё не всё. Кроме того, что инвесторы часто не хотят платить справедливую цену за акции на уровне той, что они платят государству, часто само государство помогает им избежать требований по объявлению обязательного выкупа за счёт предоставления права выкупа доли в рассрочку.

Таким образом, инвестор не сразу получает 51%, а будет выкупать эту долю частями, в течении нескольких лет, и будет обязан объявить выкуп только по прошествии всего периода. А может и не будет обязан, если задержит — случайно или намеренно — выкуп последних 1−2% акций. Более того, кто знает какая будет цена и что будет с предприятием к тому моменту, когда акционер получит весь пакет в 51% капитала? Если даже компания будет честно инвестировать в развитие, текущие реалии рынка говорят о том, что без регулярных выплат дивидендов котировки существенно падают, вне зависимости от роста внутренней стоимости компании, а в случае просто непорядочного отношения инвестора активов в компании может и не оказаться вовсе.

Основанием для вывода о предоставлении рассрочки выкупа акций является разница между датами объявления сделок и публикацией существенного факта о смене собственности на пакеты акций в размере более 20% от капитала. Согласно имеющимся данным, существует разница в этих датах:

Компании Дата объявления результатов Дата транзакции согласно СФ_№36/44 Разница в днях Доля Доля согласно СФ_№36/44 Qizilqumsement 01.01.2022 15.02.2023 410 86,92% 68,17% Bektemir-Spirt Eksperimental Zavodi 31.05.2022 21.07.2022 51 51,00% 51,00% Urganch Sharob 11.07.2022 19.09.2022 70 53,94% 20,41% Ohangaron Don 11.03.2023 26.01.2024 321 56,80% 58,02% Andijondonmahsulot 11.03.2023 07.07.2023 118 51,00% 35,00% Farg’onaazot 17.01.2023 19.05.2023 122 99,02% 99,02% Qo’qon Biokimyo 31.01.2023 20.02.2023 20 99,70% 99,68% Kvarts 13.02.2023 05.05.2023 81 89,78% 90,22% O’rta Osiyo Trans 16.06.2023 07.07.2023 21 51,00% 51,00% Biokimyo 21.11.2023 07.12.2023 16 51,00% 25,00% Dunyo-M 28.12.2023 N/A N/A 51,80% N/A Xovos don mahsulotlari 28.12.2023 N/A N/A 94,20% N/A G‘alla-Alteg 28.12.2023 15.01.2024 18 51,00% 51,00% Buxorodonmahsulotlari 28.12.2023 N/A N/A 51,84% N/A O‘zenergoinjiniring 29.12.2023 12.02.2024 45 87,47% 30,61% O’zbekiston shampani 05.01.2024 N/A N/A 51,48% N/A Buxoroneftgazparmalash 17.01.2024 N/A N/A 51,20% N/A

Как видно, на текущий момент не все объявленные к приватизации доли были выкуплены инвесторами полностью, а разница в объявлениях могла превышать год. К сожалению, при объявлении о сделках уполномоченный орган сообщает о сумме сделки, но забывает упомянуть о наличии условия рассрочки приобретения, а также наличии и размере альтернативных заявок, что могло бы наглядно подтвердить, что победившие заявки были существенно лучше других конкурентных, даже с учётом дисконтирования платежей в рассрочку с учётом очень высоких ставок в Узбекистане — ведь деньги сегодня дороже, чем деньги завтра. А уж тем более через три года.

Таким образом, можно сделать вывод, что несовершенство законодательства в области приватизации и защиты прав акционеров приводит к существенному ущербу для миноритарных акционеров — государство получает намного более высокую цену, чем та, на которую могут претендовать миноритарии при выкупе, а сама возможность требовать выкупа нивелируется наличием рассрочки продажи.

Возможно, хорошим решением было бы включение в договор о приватизации, а позже и в законодательство, требования о применении положений статей 40−41 закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по наивысшей из цен — рыночной котировке, оценочном значении или цене покупки инвестором, а также вне зависимости от факта единовременного приобретения контролирующей доли или покупки доли в рассрочку, ведь инвестор уже получил право приобретения этой доли в обязующем порядке.