В марте 2022 года Агентству по управлению государственными активами постановлением президента Узбекистана было поручено провести инвентаризацию свыше 12 тысяч активов и объектов недвижимости и более 2000 предприятий с государственной долей.
За период с 2021 года по настоящее время произошло более 15 крупных сделок, включая реализацию таких крупных активов, как «Кызылкумцемент», «Ферганаазот», «Кукон биокимё», «Кварц», множества зерноперерабатывающих компании
Мы отобрали несколько сделок по реализации государственной доли в акционерных обществах, информация по которым нашлась в публичном поле. Общая сумма этих сделок составила более чем 4,8 трлн сумов. Основные отрасли, где произошла приватизация — химическая промышленность, пищевая промышленность, производство стройматериалов, транспорт, зернопереработка.
Детали сделок приведены в таблице:
Наименование акционерных обществ
Дата объявления результатов
Сумма на дату сделки (млн сум)
Доля
Покупатель
Qizilqumsement
01.01.2022
1 890 000
86,92%
United Cement Group PLC
Bektemir-Spirt Eksperimental Zavodi
31.05.2022
48 800
51,00%
АО «Toshkentvino kombinati»
Urganch Sharob
11.07.2022
11 500
53,94%
ООО «Jayhun Ulgurji»
Ohangaron Don
11.03.2023
131 000
56,80%
ООО «Uchko’prik G'alla Klaster»
Andijondonmahsulot
11.03.2023
58 000
51,00%
ООО «Diminur Group»
Farg’onaazot
17.01.2023
1 587 899
99,02%
Indorama Corporation Pte. Ltd
Qo’qon Biokimyo
31.01.2023
277 000
99,70%
ООО «First Premium Alliance»
Kvarts
13.02.2023
265 000
89,78%
АО «Кувасайцемент»
O’rta Osiyo Trans
16.06.2023
65 000
51,00%
СП ООО «Hyper Partners»
Biokimyo
21.11.2023
118 000
51,00%
ООО «Mega comfort business»
Dunyo-M
28.12.2023
82 200
51,80%
ООО «Tegirmon House»
Xovos don mahsulotlari
28.12.2023
40 000
94,20%
Mustafayev S. B.
G‘alla-Alteg
28.12.2023
82 000
51,00%
ООО «Cotton Grain Logistics»
Buxorodonmahsulotlari
28.12.2023
59 000
51,84%
ООО «Buxoro Non»
O‘zenergoinjiniring
29.12.2023
44 000
87,47%
AО «O'zbekenergota'mir»
O’zbekiston shampani
05.01.2024
72 000
51,48%
ООО «Euro Pack»
Buxoroneftgazparmalash
17.01.2024
39 931
51,20%
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Поскольку существенная часть сделок произошла в 2023 году, то анализировать результаты деятельности новых инвесторов пока рано или не хватает данных, так как годовые отчёты ещё не подготовлены. Но некоторые факты подметить можно. По предварительным данным за 9 месяцев 2023 года, экстраполируя их на весь год, можно увидеть падение выручки и прибыли компаний из списка, несмотря на активный рост ВВП страны. Да и общий объём дивидендных выплат существенно сократился.
При этом, нами были выбраны сделки по компаниям в форме акционерных обществ не только потому, что по ним имеется обязательство раскрытия информации, но и потому, что в каждой из этих компаний имеются миноритарные акционеры — физические и юридические лица, представленные как пенсионерами и работниками этих компаний, так и иностранными инвесторами.
Передача компании крупному новому владельцу практически неизменно приводит к существенным изменениям в её развитии — кто-то должен использовать актив для получения дополнительных кредитов, чтобы рассчитаться по сделке или привлечённому для неё фондированию, кто-то начинает активную инвестиционную программу, а значит денег на дивиденды можно не ожидать, а кто-то и вовсе начинает продавать активы и имущество ниже рыночной стоимости, передавать помещения в почти бесплатную аренду своим же компаниям
В связи с этим законодательство Узбекистана предусматривает защиту миноритарных инвесторов, которые не могут повлиять на принимаемые решения в такой ситуации: согласно статье 40 закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», новый инвестор обязан предложить остальным миноритариям приобрести их акции по рыночной цене.
Вот тут и начинаются проблемы. Разумеется, практически никакой инвестор не хочет тратить средства на выкуп долей миноритариев. Или, как минимум, не хочет платить им реальную стоимость их имущества. К сожалению, и закон, и методы приватизации этому потворствуют.
К примеру, под рыночной стоимостью понимается рыночная котировка для компаний, чьи акции включены в листинг биржи. Но цена сделки для крупного инвестора часто существенно различается с её биржевой ценой. И это логично — ведь в процессе анализа объекта он смог получить намного больше сведений о компании, детально её проанализировал, и в целом, получает контроль над всем предприятием, а значит должна учитываться премия за контроль. На примере выделенных сделок мы видим, что цена приватизации и цена на биржевых или внебиржевых торгах может отличаться в десятки раз — всегда цена приватизации сильно выше рыночных цен. Но инвестор используют эту лазейку и могут объявлять выкуп по «рыночной»,
Как видно в таблице ниже, средняя разница между ценой приватизации объектов и котировками их акций на конец сентября 2023 года составила более 13 раз.
Компании
Дата объявления результатов
Цена за акцию в сделке
Дата транзакции согласно СФ_№36/44
Цена акции на конец года/периода
2021
2022
9 М
2023
Qizilqumsement
01.01.2022
4 859
15.02.2023
6 500
3 498
2 829
Bektemir-Spirt Eksperimental Zavodi
31.05.2022
2 278
21.07.2022
515
1 000
1 653
Urganch Sharob
11.07.2022
4 298
19.09.2022
20 247
600
600
Ohangaron Don
11.03.2023
35 925
26.01.2024
5 400
5 484
14 500
Andijondonmahsulot
11.03.2023
32 493
07.07.2023
2 000
2 000
2 000
Qo’qon Biokimyo
31.01.2023
3 986
20.02.2023
3 301
5 555
5 555
Kvarts
13.02.2023
3 060
05.05.2023
4 171
3 489
1 763
O’rta Osiyo Trans
16.06.2023
174 747
07.07.2023
8 720
8 720
2 035
Biokimyo
21.11.2023
40 497
07.12.2023
48 000
44 999
34 999
Dunyo-M
28.12.2023
10 244
N/A
2 000
2 000
2 000
Xovos don mahsulotlari
28.12.2023
17 872
N/A
380
380
500
G‘alla-Alteg
28.12.2023
62 820
15.01.2024
40 000
4 000
1 500
O‘zenergoinjiniring
29.12.2023
1 012
12.02.2024
400
10 000
10 000
O’zbekiston shampani
05.01.2024
103 412
N/A
4 000
4 000
4 000
Buxoroneftgazparmalash
17.01.2024
17 145
N/A
5 000
5 000
5 000
Но это ещё не всё. Кроме того, что инвесторы часто не хотят платить справедливую цену за акции на уровне той, что они платят государству, часто само государство помогает им избежать требований по объявлению обязательного выкупа за счёт предоставления права выкупа доли в рассрочку.
Таким образом, инвестор не сразу получает 51%, а будет выкупать эту долю частями, в течении нескольких лет, и будет обязан объявить выкуп только по прошествии всего периода. А может и не будет обязан, если задержит — случайно или намеренно — выкуп последних 1−2% акций. Более того, кто знает какая будет цена и что будет с предприятием к тому моменту, когда акционер получит весь пакет в 51% капитала? Если даже компания будет честно инвестировать в развитие, текущие реалии рынка говорят о том, что без регулярных выплат дивидендов котировки существенно падают, вне зависимости от роста внутренней стоимости компании, а в случае просто непорядочного отношения инвестора активов в компании может и не оказаться вовсе.
Основанием для вывода о предоставлении рассрочки выкупа акций является разница между датами объявления сделок и публикацией существенного факта о смене собственности на пакеты акций в размере более 20% от капитала. Согласно имеющимся данным, существует разница в этих датах:
Компании
Дата объявления результатов
Дата транзакции согласно СФ_№36/44
Разница в днях
Доля
Доля согласно СФ_№36/44
Qizilqumsement
01.01.2022
15.02.2023
410
86,92%
68,17%
Bektemir-Spirt Eksperimental Zavodi
31.05.2022
21.07.2022
51
51,00%
51,00%
Urganch Sharob
11.07.2022
19.09.2022
70
53,94%
20,41%
Ohangaron Don
11.03.2023
26.01.2024
321
56,80%
58,02%
Andijondonmahsulot
11.03.2023
07.07.2023
118
51,00%
35,00%
Farg’onaazot
17.01.2023
19.05.2023
122
99,02%
99,02%
Qo’qon Biokimyo
31.01.2023
20.02.2023
20
99,70%
99,68%
Kvarts
13.02.2023
05.05.2023
81
89,78%
90,22%
O’rta Osiyo Trans
16.06.2023
07.07.2023
21
51,00%
51,00%
Biokimyo
21.11.2023
07.12.2023
16
51,00%
25,00%
Dunyo-M
28.12.2023
N/A
N/A
51,80%
N/A
Xovos don mahsulotlari
28.12.2023
N/A
N/A
94,20%
N/A
G‘alla-Alteg
28.12.2023
15.01.2024
18
51,00%
51,00%
Buxorodonmahsulotlari
28.12.2023
N/A
N/A
51,84%
N/A
O‘zenergoinjiniring
29.12.2023
12.02.2024
45
87,47%
30,61%
O’zbekiston shampani
05.01.2024
N/A
N/A
51,48%
N/A
Buxoroneftgazparmalash
17.01.2024
N/A
N/A
51,20%
N/A
Как видно, на текущий момент не все объявленные к приватизации доли были выкуплены инвесторами полностью, а разница в объявлениях могла превышать год. К сожалению, при объявлении о сделках уполномоченный орган сообщает о сумме сделки, но забывает упомянуть о наличии условия рассрочки приобретения, а также наличии и размере альтернативных заявок, что могло бы наглядно подтвердить, что победившие заявки были существенно лучше других конкурентных, даже с учётом дисконтирования платежей в рассрочку с учётом очень высоких ставок в Узбекистане — ведь деньги сегодня дороже, чем деньги завтра. А уж тем более через три года.
Таким образом, можно сделать вывод, что несовершенство законодательства в области приватизации и защиты прав акционеров приводит к существенному ущербу для миноритарных акционеров — государство получает намного более высокую цену, чем та, на которую могут претендовать миноритарии при выкупе, а сама возможность требовать выкупа нивелируется наличием рассрочки продажи.
Возможно, хорошим решением было бы включение в договор о приватизации, а позже и в законодательство, требования о применении положений статей 40−41 закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» по наивысшей из цен — рыночной котировке, оценочном значении или цене покупки инвестором, а также вне зависимости от факта единовременного приобретения контролирующей доли или покупки доли в рассрочку, ведь инвестор уже получил право приобретения этой доли в обязующем порядке.