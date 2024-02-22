Председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуридинов (Акмаль Нур) награждён Императорским орденом «Орден Восходящего солнца, Золотых лучей с шейной лентой». Церемония состоялась в Ташкенте 20 февраля.
Награда присуждена в знак признания значительного вклада в развитие культурного обмена между двумя странами на протяжении многих лет, а также популяризацию японской культуры в Узбекистане, сообщили в посольстве Японии.
Вручая награду, посол Японии Хатори Такаши отметил многогранность деятельности художника Акмаля Нура и достижения в укреплении обмена между Узбекистаном и Японией в области искусства и культуры, благодаря которому рождаются новые идеи между представителями искусства двух стран.
Орден представляет собой изображение восходящего солнца с лучами света в центре, символизирующими японский флаг Хиномару, а также дух страны Восходящего солнца. «Я хотел бы, чтобы отношения между Японией и Узбекистаном продолжали развиваться в унисон данному символу», — отметил Хатори Такаши.
В 2022 году Узбекистан и Япония отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. В честь этого события был проведён ряд мероприятий, направленных на ознакомление жителей Узбекистана с культурой и искусством Японии, напомнил посол.
Ранее правительство Японии также награждало императорскими орденами ряд граждан Узбекистана и лиц, связанных с Узбекистаном:
- «Орденом Восходящего солнца на большой ленте» — бывшего министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова;
- «Орденом Восходящего солнца на большой ленте» — (на момент вручения в 2022 году) заместителя премьер-министра, министр туризма икультурного наследия Азиза Абдухакимова (ныне министр экологии);
- «Орденом Восходящего солнца на большой ленте» — первого заместителя председателя Cената Олий Мажлиса Садыка Сафаева;
- «Орденом Восходящего солнца, золотых и серебряных лучей» — директора Музея японских интернированных лиц Джалила Султанова;
- «Орденом Восходящего солнца, серебряных лучей» — смотрителя кладбища японских граждан «Фозил-Ота» в Ташкенте Мирокила Фозилова;
- «Орденом Восходящего солнца, золотой и серебряной звезды» — бывшего советника министра инвестиций и внешней торговли по вопросам сотрудничества с Японией, экс-посла Узбекистана в Японии Мирсобита Очилова (скончался в 2020 году);
- «Орденом священного сокровища с золотыми лучами, с розеткой на ленте» — почётного профессора Национального музея этнографии Японии Кюдзо Като, который вёл археологические исследования в Узбекистане (скончался в Термезе в 2016 году).