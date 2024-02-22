Председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуридинов (Акмаль Нур) награждён Императорским орденом «Орден Восходящего солнца, Золотых лучей с шейной лентой». Церемония состоялась в Ташкенте 20 февраля.

Награда присуждена в знак признания значительного вклада в развитие культурного обмена между двумя странами на протяжении многих лет, а также популяризацию японской культуры в Узбекистане, сообщили в посольстве Японии.





Вручая награду, посол Японии Хатори Такаши отметил многогранность деятельности художника Акмаля Нура и достижения в укреплении обмена между Узбекистаном и Японией в области искусства и культуры, благодаря которому рождаются новые идеи между представителями искусства двух стран.

Орден представляет собой изображение восходящего солнца с лучами света в центре, символизирующими японский флаг Хиномару, а также дух страны Восходящего солнца. «Я хотел бы, чтобы отношения между Японией и Узбекистаном продолжали развиваться в унисон данному символу», — отметил Хатори Такаши.

В 2022 году Узбекистан и Япония отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. В честь этого события был проведён ряд мероприятий, направленных на ознакомление жителей Узбекистана с культурой и искусством Японии, напомнил посол.

Ранее правительство Японии также награждало императорскими орденами ряд граждан Узбекистана и лиц, связанных с Узбекистаном: