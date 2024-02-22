Правительство Узбекистана и Агентство США по международному развитию (USAID) 20 февраля запустили пятилетнюю программу «Все дети успешны», сообщила пресс-служба американского посольства в Ташкенте. Концепция проекта выражается словами «Все учителя могут обучать всех детей».

Программа USAID «Все дети успешны» поможет Узбекистану улучшить качество обучения, учебных материалов и поддержки, которые необходимы каждому ребёнку для успешной учёбы в школе. Как ожидается, она заложит основу для более инклюзивной системы образования и улучшит фундаментальные навыки учеников, включая детей с особыми потребностями. Кроме того, программа направлена на улучшение профессионального развития учителей и поддержку школьного руководства для лучшего удовлетворения образовательных потребностей, пересмотр преподавания и учебных материалов для интеграции принципов инклюзивного образования.

USAID планирует выделить на реализацию программы в течение пяти лет 25 млн долларов.

Проект будет реализован организацией Creative Associates International в партнёрстве с Американскими советами по международному образованию, Центром по проблемам инвалидности и инклюзии Сиракузского университета (США), инклюзивным социальным предприятием Praxis Plus общественного объединения инвалидов Ташкента «Шароит Плюс» и общенациональным движением «Юксалиш».

По итогам мероприятия организация Creative Associates International, Национальное агентство социальной защиты Узбекистана, Министерство дошкольного и школьного образования и Министерство высшего образования, науки и инноваций подписали соглашение о сотрудничестве.

В документе зафиксировано общее стремление обеспечить качественное инклюзивное образование и социальную поддержку всем детям в Узбекистане. Как ожидается, это обязательство заложит основу для более инклюзивной системы образования и улучшит базовые навыки учащихся школ, включая детей с инвалидностью.

Напомним, Узбекистан намерен сделать 51% общеобразовательных школ инклюзивными к 2025 году.