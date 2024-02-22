Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 23 февраля.

Курс доллара США по итогам торгов повысился на 12,97 сума — до исторического максимума 12508 сумов.





В коммерческих банках в четверг доллар принимался по курсу 12435−12450 сумов. Курс продажи варьировался от 12495 (только у Invest Finance Bank) до 12560 сумов.

По итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, а в 2023 году — на 9,7%. С начала 2024 года сум девальвировал на 1,37%, или на 169,23 сума.

В прошлом году национальная валюта слабела на фоне снижения валютных поступлений от экспорта и денежных переводов. Напомним, за 2023 год внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 62,6 млрд долларов (+23,8%). Импорт превысил экспорт на 13,7 млрд долларов (+24,3%), а без учёта экспорта золота — на 19 млрд долларов. В январе внешняя торговля упала на 17,2% по сравнению с этим месяцем 2023 года — до 4,2 млрд долларов, экспорт сократился почти вдвое — до 1,1 млрд долларов, а импорт вырос на 4,1% — до 3,08 млрд долларов. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле составило почти 2 млрд долларов.

Объём денежных переводов после аномального 2022 года снизился с 16,9 млрд до 11,4 млрд долларов (-32,5%). Кроме того, за прошлый год остаток валютных вкладов юридических лиц в узбекских банках сократился на 36% — с 5,5 млрд до 3,5 млрд долларов. Снижение валютных депозитов не прекращалось на протяжении всего года.

Все эти факторы приводят к увеличению спроса на иностранную валюту и девальвацию сума.

Ранее Министерство экономики и финансов в бюджетном послании на 2024 год отмечало, что девальвация сума на каждые 100 сумов приводит к увеличению годовых расходов госбюджета на 400 млрд сумов.