Всё больше граждан беспокоят угрозы исторической застройке городов и судьбы отдельных памятников архитектуры. Историк архитектуры Борис Чухович в колонке для «Газеты.uz» пишет о том, что из опыта Канады и Франции может перенять Узбекистан, чтобы решить проблему сохранения культурного наследия.

В Узбекистане планируется сократить использование наличных денег и внедрить безналичные расчёты для бюджетных организаций, оказывающих услуги населению, застройщиков при реализации жилья физлицам и других. В безналичную форму намечено перевести оптовую торговлю древесиной, автошинами и сахаром.

Из-за аварии на линиях электропередачи приостановили работу 10 газоперекачивающих агрегатов на станциях «Газли» и «Учкир». Это привело к падению давления газа в газопроводах, из-за чего все газовые заправки временно закрылись, сообщили в Минэнерго. Ремонт планируется завершить в ближайшее время.

Для марта в Узбекистане характерна смена периодов тёплой погоды (до +23…+28 градусов) и похолоданий (0…-5). Согласно обзору Узгидромета, март этого года может быть относительно прохладным.

На судебном заседании по делу «Док-1 Макс» бывший глава Агентства по развитию фармотрасли Узбекистана Сардор Кариев заявил, что не признаёт ни одно из выдвинутых против себя обвинений. Он попросил суд оправдать его.

В семейном детском саду в Дустликском районе Джизакской области 2−3 детей, оставшись без присмотра, вышли на улицу. Один из них упал в арык и погиб. Агентство дошкольного образования заявило, что детский сад будет закрыт.

Рост числа зарегистрированных преступлений в Узбекистане за 2019−2023 годы составил 2,3 раза — с 46 тысяч до 104 тысяч. После резкого скачка в 2021 году наблюдается постепенное снижение — в прошлом году оно составило 1,1%. При этом за год выросло количество особо тяжких и тяжких преступлений.

Президент Узбекистана подписал закон «О приватизации госимущества». Документ вступит в силу в мае. Он регулирует процессы принятия решения о приватизации, оценки, определения стартовой цены и проведения торгов. Законом вводятся новые виды приватизации, возможность оплаты в рассрочку и другое.

На собрании с родителями хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов заявил, что многие живут по принципу «всё лучшее — гостям», забывая об условиях для своих детей, которые «спят на полу». Нужно менять мировоззрение родителей и фокусировать внимание на образовании ребёнка, сказал он.

В Узбекистане планируется запретить употребление и продажу газированных и сладких напитков, энергетиков и переработанных продуктов с высоким содержанием солей в детских садах, школах, колледжах и вузах.

Бывшие чиновники, месяцами занимавшиеся сексом с воспитанницами детдома в Ургенче, отбывают наказание в колонии-поселении. В Ташкентских городских судах пояснили, почему они не в тюрьме.

300-летие со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги будет отмечено в Узбекистане в этом году. «Махтумкули Фраги занимает особое место в истории литературы и культуры не только тюркских народов, но и всего мира», — говорится в постановлении президента.

В Галерее изобразительного искусства (НБУ) проходит выставка памяти скульптора Джалалитдина (Равшана) Миртаджиева, известного как автор памятников государственным деятелям Узбекистана в стране и за рубежом. Среди них памятники Абдулле Кадыри в Ташкенте, Алишеру Навои в Москве и Аль-Фергани в Каире.

В мире

Юлия Навальная выпустила видеообращение и заявила, что продолжит дело своего мужа Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме. Она также пообещала раскрыть причины убийства политика.

Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа, претендующего на пост президента США, виновным в финансовых махинациях и наложила на него штраф в 355 млн долларов. Ему также на три года запретили занимать руководящие должности в любой нью-йоркской корпорации.

Еврокомиссия начала разбирательства в отношении TikTok на предмет нарушения закона о цифровых услугах. Регулятор, в частности, проверит, делает ли платформа достаточно для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента.

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