В Узбекистане в этом году будет широко отмечаться 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги. Постановление об этом 19 февраля подписал президент Шавкат Мирзиёев. Юбилей также отмечается в мировом масштабе под эгидой ЮНЕСКО.

«Великий сын туркменского народа, выдающийся поэт и мыслитель Махтумкули Фраги занимает особое место в истории литературы и культуры не только тюркских народов, но и всего мира. Произведения неповторимого мастера слова, пронизанные глубоким гуманизмом, воспевают благородные ценности и качества мужественного, стойкого и трудолюбивого туркменского народа, их смысл и содержание, призывающие всегда жить заботами людей, укреплять узы дружбы и согласия между разными нациями и народностями, являются нравственным ориентиром для всех нас, особенно для нашей молодёжи», — говорится в постановлении.

Узбекистан является одной из стран, где произведения Махтумкули являются наиболее издаваемыми и читаемыми. Он учился в известном медресе Шергазихана в Хиве и считал своим учителем Алишера Навои. В Хиве Махтумкули обрёл много единомышленников, наставников, друзей и почитателей. В память о поэте в Ташкенте и Хиве воздвигнуты мемориальные комплексы.

Организационный комитет по празднованию 300-летия Махтумкули возглавит премьер-министр Абдулла Арипов.

В рамках празднования юбилея намечено издать избранные произведения Махтумкули, а также сборник научных статей, посвящённых его жизни и творческой деятельности.

Будет создан художественный фильм при сотрудничестве кинематографистов Узбекистана и Туркменистана и поставлен спектакль о жизни и творческой деятельности поэта.

В Ташкенте пройдёт выставка произведений изобразительного искусства об узах дружбы и братства узбекского и туркменского народов.

В Хиве состоится международная научная конференция «Роль творчества Махтумкули в узбекской литературе и искусстве».

В октябре в Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои пройдёт творческий вечер, посвящённый памяти Махтумкули.