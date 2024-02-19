Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов 17 февраля встретился с родителями учеников 102-й школы Пайарыкского района, чтобы обсудить воспитание детей.

На совещании 5 февраля президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в прошлом году несовершеннолетние совершили 3500 преступлений, а 50 тысяч детей регулярно не посещают школу. «Почему хокимы раз в неделю не посещают одну школу и не занимаются условиями и воспитанием учащихся? Разве не хокимы ответственны за Национальную комиссию по делам детей?», — заявил тогда глава государства.

Эркинжон Турдимов заявил, что каждый родитель несёт ответственность за воспитание детей. Он подчеркнул важность освоения школьниками иностранных языков и одной профессии.

«Знаете, что лучше всего? Это гордость отца, родителей за ребёнка, а не гордость ребёнка отцом. Какой родитель посещает школу? Мы просим их прийти, чтобы спросить, посещает ли ребёнок занятия, какая у него успеваемость, интересуется ли он какой-либо профессией. Пусть мы сами не преуспели, наши дети должны учиться хорошо. Если они будут учиться хорошо, знать языки, наши дети будут жить лучше нас, будут нашей опорой, станут нашей тростью», — сказал глава областной администрации.

Начальник управления Национальной гвардии по Самаркандской области Аскар Умаров сообщил, что в 2023 году в регионе 191 несовершеннолетний ребёнок совершил преступление, из них 60% — это кражи, а также 2 случая убийства. 1283 учеников регулярно не посещают школы.

На упомянутом выше совещании президент поручил передать штат из 2000 инспекторов-психологов в школах от МВД в систему Нацгвардии. Он поручил командующему Нацгвардией Рустаму Джураеву в течение двух месяцев создать систему формирования у детей «иммунитета к правонарушениям» путём воспитания их в духе патриотизма. Так к решению проблемы посещаемости школ подключилась Нацгвардия.

Аскар Умаров заявил, что приказал сотрудникам не вмешиваться в учебный процесс и проверять посещаемость во время занятий. Они работают по спискам, которые предоставляют заместители директоров школ.

Хоким области заявил, что перед применением штрафов в отношении родителей, чьи дети прогуливают школу, необходимо разобраться в жизненных ситуациях, из-за которых ученики не посещают занятия, и постараться оказать поддержку, чтобы вернуть их за парты.

Эркинжон Турдимов (слева).

Эркинжон Турдимов отметил, что многие родители живут по принципу «всё лучшее гостям», забывая об условиях для своих детей, которые «спят на полу».

«Самый лучший ковёр стелют в гостиной. Если дома два телевизора, то большой ставят в гостиной для гостей. Диван и кресло ставят в гостиную, стол и стул тоже ставят в гостиную. А ребёнок лежит на полу, за ним горит лампочка, он, моргая глазами, делает уроки в тени. Это ведь не жизнь. Дай [лучшее] детям. Пусть дети не лежат на земле», — воскликнул он.

Хоким продолжил: «Не надо резать барана для гостей, лучше зарежь его и продай мясо, возьми деньги и купи диван-кровать для ребёнка или двух детей, а [из остатков] сделай суп для них. Пусть ребёнок лежит на диване-кровати. Когда просишь их купить диван-кровать, родители говорят: „Деды не спали на них, а тебе зачем?“ Хотя сам ездит на „Нексии“, а не на осле, как это делали предки».

Эркинжон Турдимов подчеркнул, что нужно менять мировоззрение родителей.

Ранее мы писали, что родителям детей, пропускающих школу без уважительной причины, начали отправлять предупредительные письма об ответственности за получение образования. Мы также публиковали комментарий Нацгвардии о том, с какой целью она проверяет посещаемость в школах.