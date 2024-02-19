Еврокомиссия начала расследование в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах, чтобы проверить, делает ли платформа достаточно для защиты несовершеннолетних пользователей от вредоносного контента, сообщает Reuters.

«Сегодня мы начинаем расследование в отношении TikTok по подозрению в нарушении прозрачности и обязательств по защите несовершеннолетних», — цитирует агентство заявление еврокомиссара Тьерри Бретона.

Закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) вступил в силу в ЕС 17 февраля и применяется ко всем онлайн-платформам. Китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, может грозить штраф в размере до 6% от мировой выручки, если соцсеть признают виновной в нарушении правил DSA.

В рамках расследования будет изучен дизайн системы TikTok, включая алгоритмы, которые могут вызывать поведенческие зависимости и создавать эффект «кроличьей норы».

Еврокомиссия также проверит, принял ли TikTok соответствующие и соразмерные меры для обеспечения высокого уровня конфиденциальности, безопасности и защищённости несовершеннолетних. Кроме этого, комиссия проверит, предоставляет ли TikTok надёжную базу данных о рекламе на своей платформе, чтобы исследователи могли изучить потенциальные онлайн-риски.

Это уже второе расследование, начатое Еврокомиссией против цифровых платформ в рамках DSA. В декабре прошлого года регулятор запустил проверку соцсети X (бывший Twitter) по обвинению в нарушении европейских норм удаления нелегального контента, транспарентности и борьбы с дезинформацией.