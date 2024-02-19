Министерство энергетики Узбекистана прокомментировало резкое падение давление газа на магистральных газопроводах и сообщило о вынужденном закрытии всех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

17 февраля из-за сильного ветра в Бухарской области произошло аварийное отключение на высоковольных линиях электропередачи 110 кВ «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2». В результате отключились 8 газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Газли» и 2 агрегата на станции «Учкир», принадлежащей Газлийскому газоперерабатывающему заводу.

В результате снизился объём газа и упало давление на магистральных газопроводах.

«С учётом снижения давления газа для первоочередного обеспечения природным газом населения и объектов бюджетной сферы все метановые заправки в нашей стране временно приостановили работу, и это ограничение будет действовать и сегодня (19 февраля — ред.)», — заявили в Минэнерго.

Отметим, что днём ранее Минэнерго связывало падение давления газа и ограничения на АГНКС с холодами.

Ответственные организации принимают меры по устранению негативных ситуаций, которые могут возникнуть при подаче газа потребителям и теплоэлектростанциям.

Сейчас продолжается ремонт линии электропередач 110 кВ «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2». Ожидается, что ремонт могут завершить сегодня. Ведутся работы по поэтапному вводу в эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов.

В Минэнерго уточнили «Газете.uz», что после полного восстановления их работы будут поэтапно запускаться газовые заправки, которые будут работать по графику — с 8:00 до 15:00.

В воскресенье через 133 метановые заправки в Узбекистане (из 1517) было поставлено 700 тысяч кубометров газа для медицинских учреждений и других организаций социальной сферы.

Накануне сообщалось, что причиной падения давления газа в магистральных газопроводах стало понижение температуры воздуха.