Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля подписал закон «О приватизации государственного имущества». Он вступит в силу с 16 мая и заменит закон «О разгосударствлении и приватизации», принятый в ноябре 1991 года.

Документ на уровне прямого действия регулирует все этапы приватизации, в том числе процессы принятия решения о приватизации, проведения оценки, определения стартовой цены, привлечения консультантов и проведения торгов.

Законом вводятся виды приватизации, которые не отражены в действующем законе, включая продажу госимущества с использованием электронного онлайн-аукциона и биржевых торгов, путём публичного приглашения к переговорам, конкурентного диалога, путём включения предприятия и объекта недвижимости в уставный фонд другого предприятия (АО, ООО, ГУП, ГУ), а также путём передачи в аренду предприятия и объекта недвижимости с условием последующей продажи.

Приватизация гособъектов также возможна путём аукциона и конкурсных торгов.

Способ продажи гособъекта определяют Агентство по управлению государственными активами (АУГА) и его региональные управления, в том числе на основании рекомендации привлечённого профессионального консультанта.

АУГА как уполномоченный орган проводит инвентаризацию объектов, определяет стартовую цену на основе отчёта независимого оценщика, а также работает над повышением инвестиционной привлекательности.

В качестве объектов приватизации рассматриваются гособъекты недвижимости, госдоли (акции, доли), а также государственные унитарные предприятия и учреждения. Объект можно приватизировать как полностью, так и частично (за исключением объектов, не подлежащих приватизации).

Статья 15 закона устанавливает, что госимущество можно приватизировать напрямую по рыночной стоимости на основании актов президента. При этом в статье 18 указано, что приватизация госимущества осуществляется на основании отчёта об оценке независимой оценочной организации, который используется в качестве ориентира в рамках способов приватизации.

Согласно статье 34, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи приватизируемого госимущества стороны вправе принять меры по проведению процедур медиации. При этом срок исковой давности по спорам, связанным с исполнением покупателем условий договора купли-продажи приватизируемого госимущества, составляет три года.

На законодательном уровне устанавливается возможность оплаты в рассрочку при продаже государственных активов, порядок и условия осуществления платежей, а также усиливается ответственность балансодержателя.

Срок оплат исходя из суммы составляет от одного месяца до трёх лет. После выполнения обязательств покупатель в течение пяти дней через центр госуслуг либо личный кабинет на портале госуслуг (ЕПИГУ) получает ордер с QR-кодом, закрепляющий его права на объект.

Информация о приватизации и результатах процесса должна публиковаться на официальных сайтах АУГА, а также привлечённых продавцов и инвестиционных посредников.

Следующие направления приавтизации регулируются другими законами:

реализация госимущества на основании судебных актов;

приватизация государственного жилищного фонда;

приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения, за исключением приватизации государственных имущественных комплексов (предприятий), зданий и сооружений, объектов незавершённого строительства вместе с земельными участками.

В статье 45 отмечается, что действие документа не распространяется на случаи, когда до его вступления в силу были размещены извещения о приватизации госимущества или направлены предложения (оферты) о заключении договора купли-продажи приватизируемого госимущества.

Согласно статье 39 закона, частная собственность, возникшая в процессе приватизации, неприкосновенна.

Закон запрещает возврат в натуре приватизированного (повторно) имущества, ранее обращённого в доход государства, в случае восстановления судом прав бывших собственников.