Вдова российского оппозиционнера Алексея Навального Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа. Её заявление было опубликовано на YouTube-канале и в других соцсетях политика 19 февраля.

В ролике Навальная говорит, что её мужа убил президент России Владимир Путин, таким образом отняв его не только у неё и её детей, но и у россиян, которые надеялись на перемены.

«Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну», — сказала она.

«Я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю: не стыдно сделать мало — стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать», — добавила она.

Навальная также пообещала раскрыть причины убийства её мужа и назвать личности тех, кто непосредственно причастен к этому.