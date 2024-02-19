15 февраля воспитанник семейного детского сада «Н. Ш., расположенного в Дустликском районе Джизакской области, остался без присмотра, вышел на улицу и погиб. Об этом сообщила пресс-служба Агентства дошкольного образования.

В ответ на запрос «Газеты.uz» в агентстве уточнили, что в тот день из сада вышли двое-трое детей, и один из них погиб, упав в арык.

«В настоящее время составляется акт о прекращении деятельности данного семейного дошкольного образовательного учреждения», — сообщила пресс-секретарь ведомства Мавлюда Аскарходжаева.

По данным агентства, семейный детский сад был создан 3 декабря 2020 года. До апреля 2023 года его посещали 25 детей. С апреля по новому соглашению сад могли посещать 18 детей.

В информационной системе управления образованием «Болалар богчаси» количество детей в этом детском саду по состоянию на 15 февраля составляло 18 человек. Однако погибший ребёнок не был включён в список детей, посещающих указанное дошкольное учреждение, то есть посещал его незаконно, заявили в агентстве.

Прокуратура Джизакской области сообщила, что районная прокуратура проводит доследственную проверку.