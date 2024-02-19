Бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев 19 февраля выступил с заявлением в ходе прений на судебном заседании по делу о гибели почти 70 детей после приёма сиропов «Док-1 Макс» и других, сообщает Kun.uz.

Обвиняемый заявил, что считает себя невиновным. «Я согласен со всеми доводами и доказательствами, представленными моими адвокатами в ходе прений. Я считаю, что не виновен ни в одном из обвинений, предъявленных мне следствием. Подчёркиваю, что ни в одном из предъявленных мне обвинений не было преступного умысла или преступной халатности», — заявил он.

По его словам, он не менял свои показания в ходе следствия и суда.

«Все люди, давшие против меня показания, либо изменили свои показания, либо дополнили их другими доводами. Это, конечно, показывает отсутствие правдивости их показаний против меня. Изучив документы предварительного следствия и письма с раскаяниями, я убеждён, что всё, что было сделано, было сделано за моей спиной, с „продажей“ моего имени», — отметил подсудимый.

Экс-глава Фармагентства и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники сообщил, что одним из главных обвинений в его адрес является то, что он якобы дал указание отменить проверку инспекции (которая должна была проверить производителя «Док-1 Макс» — индийскую Marion Biotech).

«Этого не было, и я не давал такого поручения», — заявил он.

С учётом этого Сардор Кариев попросил суд оправдать его.

На предыдущем заседании выступали адвокаты Кариева, которые заявили, что обвинения в адрес их подзащитного не были доказаны в суде. В частности, они указали, что не было возможности выявить содержание этиленгликоля и диэтиленгликоля в составе препарата, поскольку в действующем порядке проверки лекарств такого требования нет.

Кроме того, они заявили, что Кариев не участвовал в заседании экспертного совета, который одобрил продление сертификата «Док-1 Макс», поскольку в это время находился в командировке в США.

Прокурор ранее просил суд приговорить экс-главу агентства к 18 годам лишения свободы, а бывшего директора Quramax (импортёр препаратов) — к 20 годам колонии. Гособвинитель также попросил взыскать с подсудимых по 100 млн сумов семьям погибших детей.

Ташкентский городской суд по уголовным делам начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 69 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech в Узбекистане, включая сироп от кашля «Док-1 Макс», 11 августа прошлого года. Подсудимыми проходят 23 человека (18 мужчин и 5 женщин).

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