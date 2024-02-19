Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и наложил на него штраф в 355 млн долларов, сообщает CNN. Общая сумма штрафа с процентами, как ожидается, составит более 450 млн долларов.
Также Трампу на три года запретили занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке, включая в его семейном холдинге Trump Organization.
Ответчиками по делу проходили и два сына Трампа — Дональд и Эрик. Суд признал их «ответственными за многочисленные случаи мошенничества» и назначил каждому штраф в 4 млн долларов. Кроме того, им на два года запретили занимать руководящие должности в предприятиях штата.
В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, фигурантов дела обвиняли в фальсификации финансовой отчётности за 2022 год для получения более выгодных банковских кредитов.
При этом суд не стал отменять бизнес-лицензии Трампа, что, как пишут американские СМИ, могло положить конец его бизнесу. Решение суда, однако, нанесло «серьёзный финансовый удар» по Трампу и «символический удар по его имиджу миллиардера», отмечает New York Times.
«Полное отсутствие раскаяния и угрызений совести у Трампа и его приближённых граничит с патологией. Обвиняемые не совершали убийств или поджогов, <...> однако они не способны признать ошибочность своих действий», — говорится в постановлении суда.
Политик был возмущён решением суда. «Все сводится к [Джо] Байдену. Это охота на ведьм против его политического оппонента, подобной которой наша страна ещё не видела», — сказал он.
Адвокаты Трампа заявили, что намерены подать апелляцию. Её рассмотрение может занять длительное время, отмечает CNN.
- В отношении Трампа, вновь претендующего на пост президента США, на сегодня открыты как минимум четыре отдельных уголовных дела, связанных с его бизнесом и политической карьерой, пишет New York Times. Речь идёт о попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии, о штурме Капитолия в январе 2021 года, о незаконном обращении с секретными документами и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.
- В общей сложности против Трампа выдвинуты обвинения по более чем 90 пунктам. Первый процесс по делу о финансовых махинациях начнётся 25 марта.
- В ноябре 2022 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента на предстоящих выборах. Опросы показывают, что бывший глава США, несмотря на открытые против него уголовные дела, остаётся фаворитом среди республиканцев.