Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и наложил на него штраф в 355 млн долларов, сообщает CNN. Общая сумма штрафа с процентами, как ожидается, составит более 450 млн долларов.

Также Трампу на три года запретили занимать руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке, включая в его семейном холдинге Trump Organization.

Ответчиками по делу проходили и два сына Трампа — Дональд и Эрик. Суд признал их «ответственными за многочисленные случаи мошенничества» и назначил каждому штраф в 4 млн долларов. Кроме того, им на два года запретили занимать руководящие должности в предприятиях штата.

В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, фигурантов дела обвиняли в фальсификации финансовой отчётности за 2022 год для получения более выгодных банковских кредитов.

При этом суд не стал отменять бизнес-лицензии Трампа, что, как пишут американские СМИ, могло положить конец его бизнесу. Решение суда, однако, нанесло «серьёзный финансовый удар» по Трампу и «символический удар по его имиджу миллиардера», отмечает New York Times.

«Полное отсутствие раскаяния и угрызений совести у Трампа и его приближённых граничит с патологией. Обвиняемые не совершали убийств или поджогов, <...> однако они не способны признать ошибочность своих действий», — говорится в постановлении суда.

Политик был возмущён решением суда. «Все сводится к [Джо] Байдену. Это охота на ведьм против его политического оппонента, подобной которой наша страна ещё не видела», — сказал он.

Адвокаты Трампа заявили, что намерены подать апелляцию. Её рассмотрение может занять длительное время, отмечает CNN.