Общественности стало известно, что экс-чиновники, спавшие с воспитанницами детдома в Ургенче, отбывают наказание в колонии-поселении. В пресс-службе Ташкентских городских судов объяснили, почему было принято такое решение.

О том, что бывшие начальники управления юстиции Хорезмской области Айбек Машарипов и Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвар Курязов находятся не в тюрьме, а в колонии-поселении, 16 февраля сообщил глава Общества защиты прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

Кроме того, со ссылкой на решение апелляционной инстанции суда от 3 ноября 2023 года он сообщил, что осуждённым сократили срок заключения, исключив из него период пребывания под домашним арестом (мужчины получили 2 года и 2 месяца, а также 2 года и 9 месяцев соответственно).

Правозащитник описал ситуацию как сокрытие информации от общественности. В ноябре Верховный суд сообщил, что двум мужчинам было назначено максимальное наказание — 3 года заключения вместо 1,5 года ограничения свободы, которые они получили в суде первой инстанции в сентябре 2022 года в Хиве.

То, что наказание было назначено правильно — согласно старой редакции части 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет и части 1 статьи 128−1 (вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды) — подтверждали заместитель председателя Верховного суда Икром Муслимов и заместитель генерального прокурора Светлана Артикова.

О том, что наказание будет отбываться в колонии-поселении и о том, что срок лишения свободы составит менее 3 лет, тогда не сообщалось.

Напомним, впервые о том, что заведующая детдомом предлагала сексуальные услуги минимум трёх воспитанниц на протяжении минимум 10 месяцев, 31 марта 2023 года сообщил проект Nemolchi.uz. После общественного резонанса дело было отправлено на повторное рассмотрение.

Повторное рассмотрение осуществлялось в апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам. Суд признал экс-чиновников виновными по тем же статьям Уголовного кодекса, по которым их осудили в первый раз, но ужесточил наказание.

С 11 апреля 2023 года в Уголовный кодекс были внесены поправки, ужесточившие наказание за преступления против женщин и детей. Однако поскольку преступление было совершено ранее, суд не мог назначить наказание по обновлённым статьям.

В сообщениях Ташкентских городских судов от 16 и 18 февраля говорится, что согласно статье 50 УК наказание мужчинам, осуждаемым к лишению свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и за умышленные менее тяжкие преступления (к таковым относились оба преступления согласно старой редакции УК), назначается в колониях-поселениях.

«По этой причине было назначено отбывание наказания А. М. и А. К. в виде лишения свободы в колонии-поселении», — сообщили в столичных судах.

Сейчас оба мужчины находятся в колонии-поселении в Самаркандской области, добавили в пресс-службе.

Активистка Ирина Матвиенко, основательница Nemolchi.uz, ставила вопрос касательно правильности квалификации статей обвинения. Она отмечала, что девочки находились в зависимом состоянии и не могли дать полноценное согласие на половую связь, поэтому действия обвиняемых необходимо квалифицировать как «преступный сговор и групповое изнасилование несовершеннолетних». Статьи по этим обвинениям предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В ноябре сообщалось, что в ходе дополнительных процессуальных действий в действиях двух мужчин не были подтверждены факты насилия, угроз, использования беспомощного состояния потерпевшего и их применения при вступлении с ними в половую связь.

Ирина Матвиенко со ссылкой на материалы уголовного дела сообщала, что в деле могли участвовать ещё минимум три человека, которые проходили в суде как свидетели. Об этом впоследствии ничего не сообщалось.

Заведующая детдомом Юлдуз Худайбергенова судом первой инстанции в сентябре 2022 года была приговорена к 5,5 годам лишения свободы.