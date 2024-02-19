Выставка памяти «Я — узбекский художник», приуроченная к 70-летию народного художника и скульптора Джалалитдина (Равшана) Миртаджиева, открылась в Галерее изобразительного искусства (НБУ). Экспозиция рассказывает о жизни и творческом пути мастера от небольших станковых до монументальных скульптур, установленных в городах страны и за рубежом.





Джалалитдин Миртаджиев родился 17 февраля 1954 года в Ташкенте. С детства увлекался рисованием. Интерес к монументальному искусству зародился в школьном возрасте, когда на уроках истории мальчик впервые увидел работы древнегреческих скульпторов. Под впечатлением он вырезал из куска алебастра фигурку Дискобола и получил за неё пятёрку.

В шестом классе учительница по рисованию Неля Михайловна Оксенкрук отвела Джалалитдина в Ташкентский государственный педагогический институт на кафедру скульптуры, где преподавал народный художник, скульптор Абдумумин Байматов. Об их встрече в статье «По бурной реке жизни…», опубликованной на сайте «Письма о Ташкенте», вспоминал известный режиссёр, писатель Джасур Исхаков:

«Впервые он оказался в большой мастерской, увидел галерею гипсовых и глиняных скульптур. Байматов поставил перед мальчиком гипсовые губы Давида, дал в руки глину и сказал: — Вот тебе глина, а вот натура, лепи. Равшан впервые держал в руках глину… — Я беру его! — сказал Байматов учительнице, когда работа была закончена".

После восьмого класса Джалалитдин Миртаджиев в тайне от родителей поступил на скульптурное отделение в Республиканское художественное училище имени П.П. Бенькова. Всё своё время уделял работе с камнем и металлом, а общеобразовательные предметы не посещал, за что на втором курсе его отчислили.

Миртаджиев устроился подсобным рабочим в Общество слепых, потом год трудился на керамическом заводе. О скульптуре не забывал. Когда родители поняли, что это не временное увлечение, то выделили сыну одну из четырёх комнат в чиланзарской квартире, где проживало семь человек. В домашней мастерской стали копиться скульптуры, рисунки, картины.





В 1972—1977 годах Миртаджиев учился в Ташкентском театрально-художественном институте им. А. Островского (сейчас Государственный институт искусств Узбекистана). Дипломной работой стал макет памятника Мирзо Улугбеку для Ташкентского государственного университета (сейчас Национальный университет Узбекистана). Советский художник из Москвы Юрий Пименов, состоявший в комиссии, раскритиковал выбор исторической личности — возвеличивали тогда Ленина, чьё имя носил вуз. Миртаджиев получил низкую оценку за работу и в сердцах разрушил скульптуру, о чём впоследствии сильно жалел.

В 1983 году скульптора приняли в Союз художников СССР. Миртаджиев тогда работал в станковой скульптуре, но мечтал о монументальной. Всё изменилось после участия в Международном симпозиуме работы в камне в Юрмале в 1988 году.

«Там появились две мои скульптуры в центре города. Именно тогда у меня открылось как бы второе дыхание», — приводит слова скульптора в своей статье Джасур Исхаков.





Мечты Миртаджиева о монументальных образах воплотились в жизнь в годы независимости Узбекистана. В 1991 году был объявлен конкурс на создание скульптуры Бабура в Андижане. Миртаджиев нарисовал более 50 эскизов, но выбрал образ, который увидел во сне. Через два года состоялось торжественное открытие 12-метрового памятника из бронзы и гранита. В 1995 году скульптор вернётся к образу Бабура — создаст трёхфигурную конную композицию «Бабур, играющий в човган» (конно-спортивная игра в мяч), которую установят в Лозанне (Швейцария).

«Вдохновение к отцу приходило чаще всего ночью. Он спускался в свою мастерскую в подвале нашего дома и начинал творить. Мы любили заглядывать к нему, чтобы понаблюдать за процессом. На столе лежали материалы, куски арматуры, проволоки, деревянные бруски, по полу разбросаны инструменты. Он вкладывал душу в каждое своё произведение, наверное, поэтому его скульптуры выглядят как живые», — рассказал Мансур Миртаджиев, сын скульптора.





С начала 2000-х годов за рубежом были установлены десятки памятников государственным деятелям, мыслителям и учёным Узбекистана авторства Джалалитдина Миртаджиева. Бронзовые фигуры и бюсты Алишера Навои появились в Москве, Баку, Токио и Вашингтоне, памятник Бехзоду — в китайском Чань-Чуне, в Риге — Мирзо Улугбеку и Абу Али Ибн Сино, памятник Аль-Фергани — в Каире.

Больше всего монументальных работ Миртаджиева в Узбекистане. Среди них — памятники Абдулле Кадыри, Гафуру Гуляму, Зульфие, Ойбеку, Беруни, Саиду Ахмаду и Саиде Зуннуновой, монумент «Клятва Родине» в Ташкенте, Бабуру и Чулпану — в Андижане, Рудаки и Мирзо Улугбеку — в Самарканде, Фитрату — в Бухаре, Эльбеку — в Газалкенте, монументы «Скорбящая мать» в Джизаке, Андижане и Фергане.

«Прежде чем приступить к работе, Джалалитдин всегда досконально изучал объект будущей скульптуры. Если ему предстояло вылепить историческую личность, то он читал множество материалов о ней, смотрел документальную хронику, ходил по архивам и музеям. Для придания образу большей реалистичности одалживал сценические костюмы и предметы быта из театров, приносил их в мастерскую и повторял один в один. При создании портретов современников старался познакомиться с людьми лично. В своих произведениях ему хотелось отразить душу и характер изображаемого им человека», — рассказывает Рахима Азимходжаева, начальник отдела выставок Галереи НБУ.

На персональной выставке памяти Джалалитдина Миртаджиева представлено более 50 скульптур: как макетов памятников, установленных в стране и городах мира, так и оригинальных произведений. Последние сопровождаются фотографиями.





Кроме монументальных работ, посетители могут познакомиться со станковыми скульптурами, выполненными в разных техниках и материалах. «Лунное затмение», «Лето в кишлаке», «Дождь» (бронза), «Счастливая семья», «Поэзия» (шамот), «Альпинист» (гипс) отсылают к ранним работам Миртаджиева. Их отличают игра форм, необычные пластические решения.

Под стеклом выставлены учебные и рабочие эскизы, сделанные шариковой ручкой, материалы и инструменты скульптора, многочисленные награды.





В памятную экспозицию организаторы включили документальный фильм о жизни и творчестве мастера, подготовленный его близкими. Больше о скульпторе, как о человеке, помогут узнать фотографии из семейного архива.

Джалалитдин Миртаджиев ушёл из жизни 6 февраля 2015 года в возрасте 60 лет.

В память о своём наставнике хорезмский скульптор Жасванд Анназаров изготовил барельеф, который установили на фасаде дома Миртаджиевых по проспекту Амира Тимура.

Персональная выставка Джалалитдина Миртаджиева «Я — узбекский художник» в Галерее НБУ продлится до 15 марта.