В марте в Узбекистане обычно начинается быстрое повышение температуры воздуха. Средняя температура воздуха в марте бывает на 5−6 градусов Цельсия, а по северу — на 7−8 градусов выше, чем в феврале, сообщил Узгидромет.

В самые тёплые мартовские дни, особенно во второй половине месяца, солнечные лучи зачастую прогревают воздух до +23…+28 градусов, а по югу — до +30…+33.

Самые высокие значения температуры, которые были зафиксированы в марте за все годы метеорологических наблюдений, по большей части территории составляют +30…+33 градуса, а по южным районам — +34…+37.

Однако март очень коварный месяц. Для него характерна частая смена направления воздушных потоков. Бурный вынос очень тёплого воздуха с юга сменяется затоком холодного воздуха с районов Поволжья, реже — с районов Урала и Западной Сибири.

Периоды тёплой погоды сменяются периодами похолоданий, при которых температура зачастую понижается до 0…-5 градусов.

Абсолютный минимум температуры в марте за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане по большей части территории составляет −15…−20 градусов, по Каракалпакстану и северу Кызылкумов — до −23…−25. А по Устюрту в марте 1954 года температура опускалась до −34…−37 градусов.

В последнее тридцатилетие таких низких температур в марте не наблюдалось. Самые низкие мартовские температуры за последние 30 лет по большей части территории составляют −6…−11 градусов, по северу — −11…−16, по Устюрту — −20…−23.