Узбекистан 30 лет не может полноценно перейти на латинский алфавит. Завершить процесс должно принятие итогового варианта нескольких букв. Это станет шестым изменением алфавита за последние 85 лет. В причинах и последствиях затянувшегося перехода разбирался корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов.

Мерцающие экраны, гирлянды и фонари создают в Ташкенте световой хаос. Он повышает энергопотребление и ухудшает качество жизни и экологию. Проблему решит грамотный дизайн освещения города. Мы поговорили с экспертами сферы и узнали, что такое светодизайн и как сделать вечерний Ташкент привлекательным.

Тарифы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения Ташкента повысятся на 15% до 105 754 сум/Гкал. В Veolia Energy Tashkent сообщили, что новые тарифы вступят в силу сразу после завершения отопительного сезона.

МИД России выразил протест послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову в связи с высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхона Кудратходжи. Его слова об узбекистанцах, не владеющих узбекским языком, в МИД РФ назвали оскорбительными.

Шерзодхон Кудратходжа в интервью проекту Alter Ego заявил, что те, кто не знают узбекский язык, живя в Узбекистане, должны решить для себя, «оккупанты» они или «идиоты». Он также сказал, что молчать в ответ на выпады политиков РФ нельзя. В Россотрудничестве заявили, что прерывают контакты с ним и с его структурами.

Граждане Узбекистана и Азербайджана теперь могут въезжать на территорию стран друг друга на срок до 15 дней без временной регистрации.

Депутаты Узбекистана отклонили поправки в порядок назначения наказания при фиксации нарушения ПДД автоматизированными камерами. Сейчас штраф выписывается на имя владельца автомобиля. Предлагалось определить ответственность и водителей, однако у депутатов возникли вопросы о точности формулировок.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет открывать счета в банках Узбекистана лицам, подвергшимся экономическим санкциям, а также предоставление Центробанку полномочий по установлению требований по управлению рисками в этом направлении.

В 2024 году в Ташкенте построят минимум 4 семиэтажные автостоянки на 729 мест каждая. Стоимость мест планируется определять исходя из уровня выбросов автомобилей. Планируется также начать создание платных парковок, о которых говорят с 2022 года. Парковки у многоэтажных домов намечено запретить.

Новые пограничные таможенные посты строятся в Наманганской области Узбекистана и Джалал-Абадской области Кыргызстана, открытие запланировано в этом году.

Из постановления Кабмина о подготовке водителей общественного транспорта исключили норму, которая не позволяла женщинам управлять пассажирскими автобусами и тяжёлым транспортом. Над этими поправками в течение года работала команда проекта ПРООН и Минтранса, готовящего реконструкцию улицы Руставели.

Персональные выставки художников Александра Батыкова и Валерия Кузнецова открылись в Центральном выставочном зале. Для обоих этот год юбилейный. Отсюда — масштаб общей экспозиции, которую составили из 300 произведений живописи, а также театральных макетов, эскизов костюмов и архивных фотографий.

Международный союз охраны природы на конференции в Самарканде запустил инициативу «Единое здоровье в Центральной Азии», направленную на снижение риска заболеваний, передающихся от животных к человеку в Центральной Азии. Сумма проекта составляет 11 млн евро.

В мире

Россия нанимает тысячи трудовых мигрантов из соседних стран для строительных работ на оккупированных территориях Украины, но вместо этого некоторые из них вынуждены рыть траншеи и сражаться на фронте, пишет Bloomberg. На родине они рискуют попасть в тюрьму за наёмничество.

Многочисленные конфликты создают «крайне нестабильную обстановку» в мире и предвещают ещё более опасное десятилетие, в котором будет распространён подход «право на стороне сильного», говорится в докладе Международного института стратегических исследований.

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