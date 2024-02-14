Буквы преткновения. О затянувшейся на 30 лет реформе узбекского алфавита
Узбекистан 30 лет не может полноценно перейти на латинский алфавит. Завершить процесс должно принятие итогового варианта нескольких букв. Это станет шестым изменением алфавита за последние 85 лет. В причинах и последствиях затянувшегося перехода разбирался корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов.
Генплан освещения. Как избавить Ташкент от светового загрязнения
Мерцающие экраны, гирлянды и фонари создают в Ташкенте световой хаос. Он повышает энергопотребление и ухудшает качество жизни и экологию. Проблему решит грамотный дизайн освещения города. Мы поговорили с экспертами сферы и узнали, что такое светодизайн и как сделать вечерний Ташкент привлекательным.
Тарифы на отопление для населения Ташкента повысятся сразу после окончания отопительного сезона
Тарифы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения Ташкента повысятся на 15% до 105 754 сум/Гкал. В Veolia Energy Tashkent сообщили, что новые тарифы вступят в силу сразу после завершения отопительного сезона.
Посла Узбекистана в Москве вызвали в МИД РФ в связи с интервью Шерзодхона Кудратходжи
МИД России выразил протест послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову в связи с высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхона Кудратходжи. Его слова об узбекистанцах, не владеющих узбекским языком, в МИД РФ назвали оскорбительными.
Что сказал Шерзодхон Кудратходжа? «Пусть для себя решат, они оккупанты или идиоты»
Шерзодхон Кудратходжа в интервью проекту Alter Ego заявил, что те, кто не знают узбекский язык, живя в Узбекистане, должны решить для себя, «оккупанты» они или «идиоты». Он также сказал, что молчать в ответ на выпады политиков РФ нельзя. В Россотрудничестве заявили, что прерывают контакты с ним и с его структурами.
Граждане Узбекистана и Азербайджана смогут совершать поездки друг к другу на 15 дней без регистрации
Граждане Узбекистана и Азербайджана теперь могут въезжать на территорию стран друг друга на срок до 15 дней без временной регистрации.
Депутаты отклонили законопроект о наказании водителя, а не собственника авто при фиксации нарушения камерой
Депутаты Узбекистана отклонили поправки в порядок назначения наказания при фиксации нарушения ПДД автоматизированными камерами. Сейчас штраф выписывается на имя владельца автомобиля. Предлагалось определить ответственность и водителей, однако у депутатов возникли вопросы о точности формулировок.
Лицам под экономическими санкциями могут запретить открывать счета в банках Узбекистана
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет открывать счета в банках Узбекистана лицам, подвергшимся экономическим санкциям, а также предоставление Центробанку полномочий по установлению требований по управлению рисками в этом направлении.
Минимум 4 многоэтажные стоянки построят в Ташкенте в 2024-м. Могут появиться уличные парковки
В 2024 году в Ташкенте построят минимум 4 семиэтажные автостоянки на 729 мест каждая. Стоимость мест планируется определять исходя из уровня выбросов автомобилей. Планируется также начать создание платных парковок, о которых говорят с 2022 года. Парковки у многоэтажных домов намечено запретить.
Между Узбекистаном и Кыргызстаном откроется новый пункт перехода границы
Новые пограничные таможенные посты строятся в Наманганской области Узбекистана и Джалал-Абадской области Кыргызстана, открытие запланировано в этом году.
Женщины теперь смогут водить автобусы и тяжёлый транспорт
Из постановления Кабмина о подготовке водителей общественного транспорта исключили норму, которая не позволяла женщинам управлять пассажирскими автобусами и тяжёлым транспортом. Над этими поправками в течение года работала команда проекта ПРООН и Минтранса, готовящего реконструкцию улицы Руставели.
Город и театр. Выставки художников Александра Батыкова и Валерия Кузнецова
Персональные выставки художников Александра Батыкова и Валерия Кузнецова открылись в Центральном выставочном зале. Для обоих этот год юбилейный. Отсюда — масштаб общей экспозиции, которую составили из 300 произведений живописи, а также театральных макетов, эскизов костюмов и архивных фотографий.
Проект по снижению риска заболеваний, передающихся от животных к человеку, запущен в Центральной Азии
Международный союз охраны природы на конференции в Самарканде запустил инициативу «Единое здоровье в Центральной Азии», направленную на снижение риска заболеваний, передающихся от животных к человеку в Центральной Азии. Сумма проекта составляет 11 млн евро.
В мире
Россия заманивает трудовых мигрантов в Украину, чтобы затем отправить их на передовую — Bloomberg
Россия нанимает тысячи трудовых мигрантов из соседних стран для строительных работ на оккупированных территориях Украины, но вместо этого некоторые из них вынуждены рыть траншеи и сражаться на фронте, пишет Bloomberg. На родине они рискуют попасть в тюрьму за наёмничество.
Нынешние конфликты предвещают миру «опасное десятилетие» — IISS
Многочисленные конфликты создают «крайне нестабильную обстановку» в мире и предвещают ещё более опасное десятилетие, в котором будет распространён подход «право на стороне сильного», говорится в докладе Международного института стратегических исследований.
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