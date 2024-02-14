Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 14 февраля отклонила законопроект, предусматривающий изменения в порядок назначения наказания при фиксации нарушения ПДД автоматизированными камерами.

Документ на обсуждение представил начальник Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Олим Саидов.





Проект предусматривал поправки в часть 1 статьи 17−1 Кодекса об административной ответственности. Сейчас в случае фиксации камерами фото- и видеофиксации нарушений ПДД административной ответственности подлежит собственник транспортного средства. Предлагалось добавить в статью после слов «собственника автомобиля» формулировку «или лицо, использовавшее данное транспортное средство в гражданско-правовом порядке».

Часть 2 этой статьи предлагалось изложить в следующей редакции:

«В случае фиксации специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения, совершенного с использованием транспортного средства, в соответствии с законодательством принадлежащего юридическому лицу, административной ответственности подлежит лицо, ответственное за эксплуатацию транспортного средства юридического лица, или лицо, использовавшее данное транспортное средство в гражданско-правовом порядке».

Кроме того, предлагалось сократить размер штрафа за нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа (статья 54 КоАО) с 5 до 1 базовой расчётной величины.

Инициатор проекта также предлагал снизить размер штрафов за выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности и иные нарушения правил их эксплуатации с 3 до 2 БРВ (статья 139 КоАО).

Депутаты выразили различные мнения при обсуждении части, связанной с привлечением к ответственности водителя при фиксации камерами нарушений ПДД, из-за возможных коррупционных рисков.

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов сделал замечание касательно словосочетания «гражданско-правового порядка».

«Что такое гражданско-правовой порядок? Прописано ли это в Гражданском кодексе? Как это понимать», — спросил он.

«Например, у меня есть машина, я её владелец. Но я могу оформить гражданско-правовое [соглашение] передать свою машину другому человеку и дать ему право не управлять ею, а сдать её на техосмотр или продать либо сдать кому-нибудь в аренду. Но он попал на фоторадар, хотя не управлял транспортным средством. Зато теперь вы легко можете привлечь его к административной ответственности. Да, будет правильно, если возложить ответственность на арендатора, если он действительно нарушил правила, но вы используете слово „или“. То есть вы сможете привлечь и владельца [авто] к ответственности», — сказал Исмоилов.

Олим Саидов заявил, что критерии, когда применяется гражданско-правовой порядок, будет отражён в разрабатываемом постановлении Кабинета министров. Спикер в ответ указал, что вопрос ответственности должен решаться в рамках закона, а не подзаконного акта.





Депутат Ильхом Абдуллаев заявил, что этот законопроект «в целом» улучшает ситуацию с правовым регулированием в сфере дорожного движения. По его словам, когда в 2015 году внедряли ответственность за нарушение правил ПДД, зафиксированных автоматизированными камерами, депутаты высказывали возражения.

«Как можно наказывать человека, если вы не доказали его вину, что именно он этого сделал? Когда внедрялись эти информационные системы, тогда нас убеждали, что „нет, давайте поставим эти системы, через какое-то время поставим систему распознавания лица и через какое-то время штрафу будут приходить тем людям, которые действительно сидели за рулём и в данный момент делали это нарушение“. Во всём мире это так работает», — сказал он.

Парламентарий указал, что «не бывает такого, что вас ожидает штраф за просто владение какие-то имуществом, хотя вы ничего не делали».

«И начинаются эти проблемы. В чём проблемы? Потому что не хотят до конца цифровизацию доводить. А они говорят: „Есть же госномер, а у номера есть человек, который регистрировал или какое-то юридическое лицо. Мы штраф туда отправим, а они пусть сами разбираются, кто сидел за рулём“. Столько лет с этим миримся, столько лет выходят проблемы, но до конца не можем распознавание лица сделать. Сейчас правительство приносит закон и говорит: „Да, мы знаем, что они ещё в аренду могут дать. Тогда мы с этого или этого возьмём“. Они конкретно не говорят, с кого они будут брать штраф. То есть „мы найдём того, с кого можно будет взять штраф“. Вот о чём этот закон. Разве можно так?», — заявил Ильхом Абдуллаев.

По его словам, законопроект написан «очень неграмотно и приведёт к худшим последствиям».





Депутат Даниер Ганиев подчеркнул, что данная норма очень необходима.

«Это было то, что нужно было сделать уже давно, это правильный шаг. Сегодня правонарушения в дорожном движении в основном фиксируются фоторадарами. Это — правонарушения, связанные с превышением скорости. То есть в правонарушителем считается только водитель транспортного средства в момент нарушения, а не владелец. Сейчас собственником машины может быть 90-летняя женщина, сейчас штрафы идут на её имя. Это нелогично», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что в Сенате на рассмотрении находится закон о переходе на систему штрафных баллов. Документ, который ещё не одобрен, предусматривает начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение ПДД в течение 12 месяцев. Водителя лишат водительских прав на определённый срок, если он превысит 12 штрафных баллов.

«С учётом этого важно, чтобы наказание понёс тот, кто совершил правонарушение. Предположим, завтра у собственника нет водительских прав и он не управляет автомобилем, как в этом случае применить систему баллов? Или предположим, что у водителя достаточно баллов, чтобы лишить его права управления путём начисления дополнительных баллов, но баллы переходят на имя владельца… С этой точки зрения эта норма очень нужна», — сказал депутат.

По его словам, даже в мировой практике при нарушении ПДД автоматически ответственным считается собственник, который при наличии возражений направляет в орган обращение, где сообщает о передаче права управления автомобилем другому лицу.

«Ещё нигде практические не применяется такая технология, которая позволяет через распознавание лица сразу определяет ответственного. Это очень сложная технология», — заявил депутат.

Глава СБДД Олим Саидов заявил, что при разработке документа тщательно изучен международный опыт.





В результате депутаты отклонили законопроект из-за недостаточного числа голосов: 53 депутата высказались «за», 30 — против, 21 воздержался. 10 не голосовали.

Согласно госпрограмме 2023 года, начиная с 1 декабря планировалось разрешить собственнику автомобиля вместе с лицом, которому передано право управления машиной, уведомлять органы ГСБДД о передаче права управления транспортом с предоставлением документов (доверенность и др.). При этом было поручено внедрить порядок внесения уполномоченным органом соответствующих изменений в Единую автоматизированную информационно-аналитическую систему СБДД со дня получения уведомления, а также оформления административного протокола в отношении лица, которому передано право управления, за нарушение ПДД.