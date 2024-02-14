Нынешние многочисленные конфликты в мире могут быть предвестниками ещё более опасного десятилетия, в котором будет распространён подход права сильного, говорится в исследовании Международного института стратегических исследований (IISS).

«Нынешняя ситуация в области военной безопасности является предвестником, вероятно, ещё более опасного десятилетия, которое будет характеризоваться наглым применением некоторыми [игроками] военной мощи для достижения своих целей», — говорится в докладе The Military Balance 2024. Он оценивает военный и оборонительный потенциал более чем 170 стран мира.

Это приведёт к формированию подхода «право на стороне сильного» и вызовет «стремление демократий-единомышленников к укреплению двусторонних и многосторонних оборонных связей в ответ на это», отмечается в докладе.

Среди очагов «крайне нестабильной обстановки» в мире называется конфликт между Израилем и ХАМАС, ракетная угроза со стороны хуситов, продолжающаяся война в Украине, рост напряжённости в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке.

Результатом нестабильности по миру стал рост расходов на оборону. По оценке IISS, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года мировые затраты на оборону увеличились на 9%, до рекордных 2,2 трлн долларов. Половина из этой суммы приходится на страны НАТО, отмечает Bloomberg.

Более 70% глобальных военных расходов составляют бюджеты коллективной обороны Китая, России, Индии и стран НАТО. Исследователи отмечают, что изменились также приоритеты распределения оборонных бюджетов. Так, если в 2014 году страны НАТО тратили в среднем 15% оборонного бюджета на закупку и разработку вооружения, в 2023 году они выделяли уже более 30%.