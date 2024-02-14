В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) проходят персональные выставки художников Александра Батыкова и Валерия Кузнецова. Связывает их не только дружба и совместные поездки на этюды. Для обоих художников 2024 год — юбилейный. В апреле Александру Батыкову исполнится 85 лет, а в октябре 65-летие отметит Валерий Кузнецов.

Работа Валерия Кузнецова.

Поводом продиктован размах выставок. Всего в ЦВЗ собрали более 300 работ: от разножанровой живописи до макетов театральных декораций, эскизов костюмов и архивных фотографий. Большую часть картин в идентичном формате здесь уже показывали в рамках совместных юбилейных выставок художников, которые прошли пять лет назад — в феврале 2020 года.

(слева направо) Валерий Кузнецов, Ибрагим Валиходжаев, Александр Батыков. Фото: Академия художеств.

Выставочное пространство на втором этаже между юбилярами поделили поровну.

Экспозиция, посвящённая творчеству Валерия Кузнецова, состоит из живописных работ. Преимущественно это городские и сельские пейзажи, выполненные в разных техниках.

Работа Валерия Кузнецова.

Художник экспериментирует со стилями, в частности, кубизмом, абстракционизмом и футуризмом. Подспорьем в этом служит архитектурное образование — Кузнецов окончил с отличием архитектурный факультет Ташкентского политехнического института, после чего работал старшим архитектором в НИИ гипроздрава.

Работы Валерия Кузнецова.

Его коллега Александр Батыков по профессии художник театра и кино. Рисунку и живописи юбиляр обучался в московском Заочном народном университете искусств и Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова в Ташкенте. Премудрости сценографии постигал в Ташкентском театрально-художественном институте имени А. А. Островского.

Работы Александра Батыкова.

Александр Батыков — ученик прославленного советского театрального художника, сценографа Георгия Брима. Их пути пересеклись в Академическом театре драмы имени Хамзы, где Батыков начал работать, будучи студентом четвёртого курса театрального института. На выставке можно увидеть их совместную работу — выполненный гуашью эскиз к спектаклю «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

Г. Брим, А. Батыков. Эскиз к спектаклю «Дом Бернарды Альбы».

После окончания учёбы в вузе Александра Батыкова пригласили на работу в театр драмы имени Аброра Хидоятова. О том периоде в жизни художника рассказывают архивные кадры из закулисья, а также эскизы-макеты к спектаклям «Снег в жару» режиссёра А. Абдурахманова (1983 год), «Проделки Майсары» Б. Юлдашева по пьесе Хамзы.

Александр Батыков. Эскиз к спектаклю «Проделки Майсары».

Более 20 лет Александр Андреевич занимал должность художника-постановщика в Ташкентском государственном театре музыкальной комедии. До сих пор в репертуаре идут постановки, над художественным оформлением которых он работал. Это детские музыкальные сказки «Не по щучьему велению», «Бременские музыканты», а также комедия «Аршин мал Алан», оперетта «Летучая мышь» и другие. Эскизы декораций к некоторым из них представлены на выставке.

Александр Батыков. Эскиз к спектаклю «Не по-щучьему веленью».

Всего на счету юбиляра более ста спектаклей, к которым он создал сценографию и костюмы. Столицей Батыков не ограничивался — охотно работал с театрами Ферганы, Коканда, Гулистана, а также Казани и Ростова-на-Дону.

Александр Батыков. Эскизы костюмов к сказке «Аленький цветочек».

Театральным человеком Александр Андреевич остаётся и у холста, пространство которого он чувствует и заполняет, как сцену. Некоторые его картины — «А завтра 9 мая», «Алмазный дворик» — отличаются насыщенностью сюжета, динамикой. Персонажей много, и все они заняты важными житейскими делами: одни большой семьёй-махаллёй гуляют на свадьбе во дворе дома, другие проводят тёплый майский вечер за разговорами и играми в тени деревьев и многоэтажек. В картинах нет ощущения тесноты, отсутствия воздуха и сквозит ностальгия по добрососедству, временам, когда дышалось легко и жилось.

Александр Батыков, «А завтра 9 мая».

Сюжетные работы в экспозиции дополняют акварельные и масляные пейзажи, графические портреты современников. Самые свежие датированы 2021 годом.

Работы Александра Батыкова.

Персональные выставки Александра Батыкова и Валерия Кузнецова продлятся до 23 февраля.