Международный союз охраны природы (МСОП) и партнёры, включая Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, 13 февраля запустили инициативу «Единое здоровье в Центральной Азии», направленную на снижение риска зоонозов (заболеваний, передающихся естественным путём от животных к человеку) в Центральной Азии. Об этом «Газета.uz» сообщили в пресс-службе МСОП.

О новой инициативе было объявлено на 14-м заседании Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), которая проходит в Самарканде.

Региональный проект на 11 млн евро будет реализован в течение шести лет. Полное название инициативы — «Повышение устойчивости ландшафтов к возникновению зоонозных заболеваний путём укрепления систем охраны природы в Центральной Азии». Её мероприятия будут сосредоточены на взаимосвязи здоровья человека, животных и окружающей среды, подчёркивая необходимость целостного подхода к решению сложных проблем.

«Фрагментация среды обитания является основной причиной утраты биоразнообразия. Существует множество рисков для здоровья человека, связанных с эксплуатацией диких животных и разрушением их среды обитания. Подход „Единое здоровье“ имеет большое значение для Центральной Азии, поскольку здоровье дикой природы, домашнего скота, людей и их экосистем взаимозависимы», — сказала исполнительный секретарь Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных Эми Френкель.

В рамках проекта МСОП будет работать над созданием региональной сети охраняемых природных территорий и сохраняемых районов, укреплением мер по охране и управлению дикой природой для снижения риска заболеваний и продвижением последних достижений в области исследований и технологий в области зоонозов.

«Связи между здравоохранением и охраной окружающей среды значительны. Усилия по сохранению естественной среды обитания и биоразнообразия играют ключевую роль в поддержании баланса экосистем, содействии здоровому развитию популяций диких животных и снижении риска зоонозных заболеваний», — заявила генеральный директор МСОП Гретель Агилар.

Напомним, накануне также сообщалось об открытии представительства Международного союза охраны природы в Узбекистане. Оно разместилось в новом Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University.